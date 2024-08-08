Як надати першу допомогу при переломі: алгоритм дій від МОЗ

Ще кілька років тому переломи були більш сезонною проблемою та в більшості випадків були пов'язані з ожеледицею. Однак від моменту повномасштабного вторгнення РФ кількість звернень щодо переломів значно зросла.

Докладніше про те, що робити у разі перелому, та які вони бувають, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Варто зазначити, що ознаки перелому залежать від того, який він. А він може бути зокрема:

відкритий;

закритий.

Ознаки відкритого перелому

Якщо перелом - відкритий, а саме, якщо в місці перелому є пошкодженням шкірного покриву, в його місці буде болюча рана. Можлива також кровотеча.

У разі відкритого перелому порушуються функції пошкодженої кінцівки, вона може стати незвично рухливою або набути неприродного положення.

Ознаки закритого перелому

Закритий перелом також може характеризуватися болем, неприродним положенням або деформацією кінцівки, її незвичною рухливістю. Утім за такого перелому не порушується цілісність шкіри, натомість під нею може утворюватися гематома (синець), а сама нога чи рука можуть суттєво набрякати.

Як надати домедичну допомогу при підозрі на перелом кінцівки

Перш ніж надавати допомогу, переконайтеся, що вам, травмованому і людям навколо нічого не загрожує.

Заспокойте людину, яка травмувалася, поясніть їй свої подальші дії та зателефонуйте за номером 103 для виклику бригади екстреної медичної допомоги. Будьте уважними до вказівок диспетчера та дотримуйтеся їх.

Якщо перелом відкритий, потрібно:

розрізати одяг та оглянути рану;

якщо є кровотеча - неодмінно її зупинити (накласти пов’язку, що тисне, або кровоспинний джгут вище рани);

після зупинки кровотечі - накласти на рану стерильну чисту пов’язку;

допомогти травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю;

якщо ви пройшли відповідне навчання - знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ж не маєте потрібної кваліфікації - не чіпати її.

вкрити людину термопокривалом або ковдрою;

наглядати за нею до приїзду медиків.

Якщо перелом закритий, потрібно:

допомогти травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю;

якщо ви пройшли відповідне навчання - знерухомити ушкоджену кінцівку, якщо ж не маєте потрібної кваліфікації - не чіпати її.

вкрити людину термопокривалом або ковдрою;

постійно наглядати за людиною до приїзду медиків.

Якщо травмована людина знепритомніла і не має ознак життя попросіть, щоб хтось з навколишніх набрав номер 103, та розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

"Якщо ви стали свідком травмування іншої людини - не проходьте повз, а якщо допомога потрібна вам - не стидайтеся попросити про неї", - зауважили в МОЗ.