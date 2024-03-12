Як Мудрик голом із лави запасних добив "Ньюкасл" в АПЛ: відео

Англія, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Челсі" – "Ньюкасл" – 3:2

Голи: Джексон, 6, Палмер, 57, Мудрик, 76 – Ісак, 43, Мерфі, 90

"Сині" зуміли оформити швидкий м'яч, коли Джексон п'ятою підправив удар Палмера з-за меж штрафного майданчика. "Сороки" відігралися перед перервою. Це Ісак після перехоплення технічно поклав м'яч у дальній кут із лінії карної зони.

Вдруге повів "Челсі" на старті другої половини. Палмер отримав передачу від Фернандеса та метрів із 18-ти лівою потужно пробив під ближню стійку. А збільшив перевагу лондонців Мудрик, який на 76-й хвилині в швидкій атаці "синіх" накрутив оборонців і воротаря та відправив м'яч у порожні ворота. Гол Мерфі на останній хвилині вже нічого не змінив.

Українець з'явився на полі на 71-й хвилині, замінивши Стерлінга. Статистика Мудрика в АПЛ 2023/24 – 21 поєдинок, 4 голи, 2 асисти. Загалом же він зіграв 29 матчів, у яких оформив 6 м'ячів.

Підсумковий рахунок не надто змінив турнірне становище команд. "Ньюкасл" іде на 10-й сходинці, а "Челсі" – на 11-й позиції. Команди набрали 40 та 39 пунктів відповідно. Відставання від топ-5 склало вже 13 очок.