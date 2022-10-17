Як можуть усунути Путіна і чому в Росії поки що не буде перевороту

Чи можливий у Росії переворот і повалення Путіна

Будь-який внутрішній переворот у Росії в найближчому майбутньому виглядає як малоймовірний. Якщо говорити про організацію революції знизу, то для неї, так чи інакше, потрібні організатори. Вона не може статися стихійно без лідерів.

Це, як правило, були люди, які або перебувають у країні. Або ті, хто перебувають за кордоном, але підтримують комунікацію всередині країни і мають величезний авторитет, як, наприклад, під час Антишахської революції в Ірані. Тоді аятола Хомейні, який тимчасово проживав у Парижі, направляв свої послання народу і народ відповідно до цих послань діяв.

Таких постатей зараз я в Росії не бачу. Навальний – надзвичайно харизматична, відома та мужня людина. Проте він має підтримку 10-15% електорату. Принаймні так було до того, як його посадили. Згідно з оцінками соіцологів, коли він проводив кампанію "розумного голосування", вона вплинула на 10% виборців.

В інших політиків вплив ще менший. Важко сказати, наскільки зараз змінилися соціологічні настрої. Але зважаючи на те, як повільно знижується підтримка війни, вважаю, радикальних змін у політичних уподобаннях населення не відбулося.

Були локальні протести проти посадки Навального чи мобілізації, але тими силами, які сьогодні має режим, можна придушити ці акції. Вони масштабуватись не будуть. Розраховувати на кардинальну зміну пропорції може також не припадати. Для мене була показовою та обставина, що демонстрантів на вулицях Москви було менше, ніж поліцейських та Росгвардії, коли посадили Навального. До речі, це зайвий контраргумент, що вся молодь проти Путіна. Це неправда, бо росгвардійці – це якраз також молодь.

Ті, хто виступав проти влади, вже сидять у в'язниці. Людей саджають за перепости чи лайки у Facebook. Співаків та артистів оголошують іноагентами та порушують проти них справи за пісні, випущені у 2013 – 2014 роках. Адже всі ці репресивні закони зробили такими, що мають зворотну дію.

Чи можуть призвести до протестів у Росії величезна кількість загиблих на війні

Досі, доки величезний потік мобілізованих не пішов на фронт, гинули лише ті, хто служив в армії за контрактом. Це сприймається трохи інакше, ніж коли гинуть ті, кого насильно погнали на війну. Серед контрактників 90% самі обрали собі цю роботу, ці люди самі вирішили, що такий спосіб заробітку хороший, і за 200 тисяч рублів на місяць вони готові йти і вбивати невинних людей.

Але через те, що загинула така людина, мільйони не вийдуть на вулиці. До того ж тих, хто зараз служить за контрактом, набирають із в'язниць, із маленьких містечок, де масові протести в принципі неможливі. А зі столиці, із великих міст таких людей мало. Але навіть якщо вони є, вони не користувалися повагою оточуючих – у багатьох випадках це були маргінали.

У цьому й була хитра тактика Путіна. Він думав, що такого роду публікою він зможе перемогти у війні з Україною, але в нього нічого не вийшло. Тож він і був змушений піти на мобілізацію. Але коли мобілізовані почнуть повертатись у цинкових трунах – я не виключаю, що їхні матері, можливо, вийдуть на вулиці.

Чи можливий у Росії переворот із представників оточення Путіна

Щодо перевороту зверху, я теж не вірю в таку перспективу. У владі 22 роки йшла зворотна селекція. Там відбирали людей відповідних якостей: безпринципних, безініціативних, особисто зобов'язаних своєму начальству, досить шахраюватих, щоб мати можливість отримати на них компромат. Кожна людина, яка могла б стати потенційним рупором зрушень проти Путіна, наступного дня опинялась у в'язниці.

Є показовий історичний приклад. Сталін, як відомо, готував масштабну хвилю репресій проти свого політбюро: проти Молотова, Кагановича та інших фігур меншого масштабу – Маленкова, Хрущова. Всі це знали, першими ластівками стала "Ленінградська справа". Однак все одно вони ніякого перевороту не вчиняли, доки Сталін не помер. Поки Сталін був живий, їх сковував страх.

Тому навряд чи можна повірити, що політична "верхівка", пронизана компроматами та "прослушками", зможе домовитися між собою та повалити Путіна. Вони, швидше, вишикуються в чергу біля його кабінету, щоб донести один на одного.

До того ж Путін досить успішно впроваджував принцип "розділяй та володарюй". Він мав озброєних людей Кадирова, Росгвардію, ФСБ, Міноборони. Всі ці угруповання, м'яко кажучи, між собою не дуже ладнали. Те, що зараз виник конфлікт між міністерством оборони з одного боку та Кадировим, Пригожиним з іншого – яскравий доказ цього. За таких умов тим більше важко припустити, що вони здатні здійснити переворот.

Мені здається, що більш вірогідна якась операція західних спецслужб у дусі ліквідації Усами бен Ладена чи Касема Сулеймані. Після цього радісні генерали та цивільне оточення Путіна скаже, мовляв: "дякую, ви нас врятували, давайте ми закінчуємо війну і все звалюємо на Путіна". І всіх це влаштує: і Захід, і російську "верхівку".

Захід це влаштує, бо, поклавши всю провину на Путіна, можна буде знову відновити бізнес-зв'язки, торгівлю, постачання енергоносіїв. Зрештою, це влаштує і Україну, бо війна буде припинена і війська відійдуть звідусіль.