Як можуть розвиватися події на Куп'янському напрямку: думки експертів

В ситуації під Куп'янськом навряд чи варто чекати на перелом найближчим часом, і цілком можливо, що вона ще більше може загостритися.

Чого очікувати на Куп'янському напрямку в майбутньому

За словами Селезньова, росіяни й надалі намагатимуться йти в наступ, а українська армія - чинити спротив, завдаючи їм важких втрат. І очевидно, що такий стан може зберегтися доти, доки настане розв'язка на півдні.

"Ми щодня бачимо зі зведень Генштабу, що ворог намагається атакувати і постійно йдуть бої запеклі, що вимагають неймовірних зусиль. Обстановка під контролем, вже була реакція щодо перекидання резервів. Тому я впевнений, що і там буде перемога, єдине питання, як швидко", - зазначив він.

Коваленко більш ніж впевнений, що тактика "м'ясних штурмів" провалиться, Куп'янськ вистоїть і його не вийде закидати тілами, як Бахмут. А щодо можливості прориву, то такі сценарії не виключені.

Як експерт оцінює темпи контрнаступу ЗСУ і чи торкнеться він Куп'янська

Коментуючи темпи українського контрнаступу, він порівнює їх із подіями річної давності. Коли всі чекали на просування на Херсон правим берегом Дніпра, а східне угруповання провело раптову Харківську операцію.

За його словами, те, що зараз відбувається у Запорізькій області, нагадує деокупацію правобережжя Херсонської. Зокрема, щодо розширення плацдармів та перерізання логістики. І поки всі 2022-го стежили за півднем, то упустили з виду те, що паралельно відбувалося в Харківській області.

"Там теж повільно розширювалися буфери безпеки на північ від Харкова, на північний схід, добре працювала оборона, а потім різко звільнили Балаклію і пішло-поїхало. Так що я не виключаю, що схоже знову може статися. Поки важко сказати, на якому плацдармі і чи воно якось стосуватиметься Куп'янська", - додав експерт.

Більш детально про ситуацію на Куп'янському напрямку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.