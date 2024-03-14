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Як Мессі та Суарес "Інтер Маямі" в чвертьфінал Кубка чемпіонів КОНКАКАФ вивели: відео

Форт-Лодердейл, Четвер 14 березня 2024 12:37
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Як Мессі та Суарес "Інтер Маямі" в чвертьфінал Кубка чемпіонів КОНКАКАФ вивели: відео Фото: Ліонель Мессі оформив другий м'яч "чапель" (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Зірковий "Інтер Маямі" переграв "Нешвілл" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Північна та Центральна Америка, Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Інтер Маямі" – "Нешвілл" – 3:1

Голи: Суарес, 8, Мессі, 23, Тейлор, 63 – Саррідж, 90+3

Флоридці забили швидкий м'яч. Мессі одніє передачею вивів Суареса віч-на-віч із голкіпером, а уругвайський бомбардир холоднокровно реалізував момент. Сам аргентинець подвоїв перевагу "Інтера Маямі" – з центру штрафного рекордсмен "Золотого м'яча" поклав м'яч у кут.

У другому таймі "чаплі" зробили рахунок розгромним. Це Тейлор у стрибку в центрі штрафного головою переправив м'яч у сітку після закидання Суареса. "Нешвілл" зумів лише розмочити цифри на табло. У доданий арбітром час Саррідж замкнув простріл Мура.

Українець Сергій Кривцов вийшов у старті "чапель". Досвідчений центрбек провів на полі 76 хвилин. Його замінив Аллен. Статистика ветерана в нинішньому сезоні – 6 матчів у всіх турнірах, 1 попередження.

Наступний суперник "чапель" визначиться в протистоянні мексиканського "Монтеррея" та американського "Цинциннаті". Перший поєдинок закінчився мінімальною перемогою перших. Матч-відповідь відбудеться у ніч проти п'ятниці, 15 березня.

До слова, бразилець Роналдо зіграв у Недільній лізі з маркетинговою ціллю.

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