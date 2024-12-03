Як Курська операція вплинула на ситуацію у Сумській області: відповідь ОВА

Українські військові проводили наступальну операцію у Курській області. Саме тому тоді збільшилась кількість обстрілів прикордонних районів Сумської області.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
За його словами, кількість обстрілів зі сторони Росії збільшилась у тих районах, через які українські бійці заходили до Курської області.
"Там, де наші війська заходили на територію Курської області, кількість обстрілів збільшилась. А кількість артилерійських систем, кулеметів, стрілецької зброї зменшилась, бо ворога відкинули на 20-30 км від кордону", - розповів Артюх.
Він також звернув увагу на те, що наразі суттєво збільшилась кількість авіаударів - на добу це 30-40 пусків КАБів.
"Якщо минулого року це були поодинокі випадки, то зараз це відбувається на системній основі. Ми фіксуємо удари по наших об'єктах критичної інфраструктури і по населеним пунктам – приватні будинки або багатоповерхівки", - відповів керівник ОВА.
На його думку, мета таких обстрілів – деморалізувати населення та примусити його покинути території, на яких люди проживають.
"Ну і створити умови, знищуючи системи життєзабезпечення – енергетичні системи, водоканал, мобільний зв’язок – за яких населенню було б тяжко тут знаходитись", - підкреслив він.
Детально про те, чи досягла Курська операція своєї мети - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Українські Сили оборони продовжують активні дії у прикордонних районах, зокрема в Курській області Росії. Операція мала на меті послабити логістичну спроможність противника, знищити об’єкти військової інфраструктури та змусити Росію перекидати свої ресурси з фронту на захист власних територій.
Також варто нагадати, що з початку літа Росія активізувала свої обстріли по території Сумської області. Через це у низці населених пунктів було вирішено провести примусову евакуацію місцевих жителів.
Зокрема, за словами голови МВС Ігоря Клименка, першочерговій евакуації підлягають 183 населені пункти Сумської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.