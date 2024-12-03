Як Курська операція вплинула на ситуацію у Сумській області: відповідь ОВА

За його словами, кількість обстрілів зі сторони Росії збільшилась у тих районах, через які українські бійці заходили до Курської області.

"Там, де наші війська заходили на територію Курської області, кількість обстрілів збільшилась. А кількість артилерійських систем, кулеметів, стрілецької зброї зменшилась, бо ворога відкинули на 20-30 км від кордону", - розповів Артюх.

Він також звернув увагу на те, що наразі суттєво збільшилась кількість авіаударів - на добу це 30-40 пусків КАБів.

"Якщо минулого року це були поодинокі випадки, то зараз це відбувається на системній основі. Ми фіксуємо удари по наших об'єктах критичної інфраструктури і по населеним пунктам – приватні будинки або багатоповерхівки", - відповів керівник ОВА.

На його думку, мета таких обстрілів – деморалізувати населення та примусити його покинути території, на яких люди проживають.

"Ну і створити умови, знищуючи системи життєзабезпечення – енергетичні системи, водоканал, мобільний зв’язок – за яких населенню було б тяжко тут знаходитись", - підкреслив він.

Детально про те, чи досягла Курська операція своєї мети - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Курська операція

Українські Сили оборони продовжують активні дії у прикордонних районах, зокрема в Курській області Росії. Операція мала на меті послабити логістичну спроможність противника, знищити об’єкти військової інфраструктури та змусити Росію перекидати свої ресурси з фронту на захист власних територій.

Також варто нагадати, що з початку літа Росія активізувала свої обстріли по території Сумської області. Через це у низці населених пунктів було вирішено провести примусову евакуацію місцевих жителів.