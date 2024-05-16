Як кожен може допомогти долати ворога, не відриваючись від буденних справ

Наприкінці березня мережа EVA та фонд tech-спільноти KOLO оголосили збір «Розправ крила» на 2 комплекси MINI SHARK для артилерійської розвідки бригади «АЗОВ». Щоб придбати першу «акулу» потрібно ще 2 млн грн. Але бажаючим не обов’язково долучатися гривнею.

Учасники програми лояльності EVA МОЗАЇКА можуть спрямувати на збір «Розправ крила» свої бонуси в мобільному застосунку або на касі магазину. Для тих, хто не має бонусів, проте має бажання долучитися, доступна можливість переказати кошти на сторінці проєкту.

Завдяки низці переваг, серед яких компактність, швидкість розгортання, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, комплекси MINI SHARK є дуже корисними у роботі артилерії. Вони допомагають виявляти ворога та завдавати точних ударів.

«АЗОВ» звик долати труднощі власними силами. Без західного озброєння за 10 років ми стали одним із найбоєздатніших підрозділів в країні. Наші бійці повертаються у стрій після російського полону, б’ють ворога та виконують усі поставлені командуванням завдання. На нашому шляху нас не зупинять жодні перепони», – зазначив у своєму Facebook командир бригади «АЗОВ» Денис Прокопенко.

Перепони наших захисників не зупинять, проте точно підсилять донати від українців.

«Воїни АЗОВу — професійні та вмотивовані, тому завжди в найгарячіших точках фронту — їх звитяга відома на весь світ, їх бояться окупанти. На жаль, через бюрократичні перепони, вони не можуть отримати зброю від західних партнерів, проте, вони завжди можуть розраховувати на нашу з вами підтримку. Тим більше в свій десятий день народження. Тому найкращим привітанням буде ваш донат на MINI SHARK», — коментує Яр Бірзул, CEO фонду KOLO.

Вартість одного MINI SHARK складає 3 550 000 грн. Наразі зібрано 1 464 210 грн. Тож для придбання першого комплексу потрібно ще трохи більш 2 000 000 грн. Загальна мета – акумулювати 7 100 000 грн на 2 комплекси.

«До нашої ініціативи долучилися вже понад 100 000 людей. Є перекази по 1500 гривень. Є й по 10 копійок. Адже основні донатори зараз – це ті, хто списують бонуси. А їх не у всіх багато. Проте так ми зібрали майже півтора мільйона. Тут кожна копійка важлива. Маєш сьогодні 100 бонусів – перекажи їх. Завтра матимеш ще 100 бонусів – повтори. А маєш бажання зробити більший внесок – заходь на сторінку фонду і ні в чому собі не відмовляй. Бо зрештою це інвестиція в наш захист», – додає керівниця PR-напряму EVA Олександра Гнатик.

Ви можете просто зараз підтримати збір «Розправ крила» грошовим донатом на сайті KOLO. Спрямувати на проєкт свої бонуси від EVA можна у мобільному застосунку або на сторінці EVA Charity.

Долучайтесь, щоб зробити велику мету досяжною, а Перемогу ближчою!