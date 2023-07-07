Як компанія AirUnit перетворюється з постачальника безпілотних літальних апаратів на виробника FPV-дронів?

З початку повномасштабного вторгнення росіян компанія AirUnit передала нашим захисникам сотні безпілотників і зарядних станцій та навчила керуванню БпЛА більше тисячі військових. Але зараз вона виходить на новий рівень — і готується до випуску власних FPV-дронів, які вкрай важливі для України під час війни.

Безпілотні літальні апарати можна сміливо назвати одним із символів боротьби проти російських окупантів. Відео з їх роботою проти орків регулярно стають вірусними. Але такої техніки у нашої країни все ще замало. Як порахували експерти, ЗСУ потребує понад 24 тисячі одиниць такої техніки! Саме тому в Україні мають з’являтися та розвиватися такі компанії, як AirUnit.

Ця компанія почала діяльність ще у 2020 році як офіційний дилер обладнання від DJI, Autel, XAG, Aaronia тощо. Вже тоді в AirUnit розуміли важливість не тільки цивільного, але й військового використання дронів, тож співпрацювали з різними спецслужбами. Тому 24 лютого 2022 року ця команда дуже активно підключилась до захисту країни.

Андрій Штепа, співзасновник AirUnit:

«З того самого дня ми отримували безліч запитів щодо обладнання і консультацій з багатьох відомств. Серед них були спецпризначенці всіх напрямків, розвідка, нацгвардія, служби порятунку, державна охорона. Ми мобілізували все наявні ресурси для вирішення задач військових!».

За перший місяць AirUnit передала армії 7 унікальних систем виявлення ворожих БпЛА німецького виробника Aaronia AG і більше сотні дронів DJI. Також компанія однією з перших почала випускати системи скидування боєприпасів з безпілотників. Окрім цього, команда постійно ділилась досвідом з налаштування та управління подібною технікою. Тож за рік штат компанії зріс з 3 до 30 чоловік, і цей процес, за словами Андрія Штепи, був дуже природним. Адже всі в AirUnit чітко розуміли потреби користувачів та знали, як ефективно використовувати дрони.

Важливим для розвитку команди було постійне навчання. Наприклад, Андрій Штепа об’їздив дуже багато гарячих точок на фронті, зокрема Бахмут з Ізюмом. Це допомогло краще зрозуміти, як військові працюють з БпЛА в реальних бойових умовах. Подібні знання допомогли розробити 6-денний навчальний курс, який об’єднав теорію управління дронами та практичні задачі. Сьогодні кожен охочий може безплатно пройти через таку програму у власному тренувальному центрі AirUnit. Такою можливістю вже скористалися більше 1000 військових!

Андрій Штепа, співзасновник AirUnit:

«Ми даємо сильну базу. Завдяки цьому випускники швидко стають інструкторами у своїх підрозділах! Тобто вони передають навички, які отримали у нас, іншим солдатам. Це надихає та показує: наші знання дійсно приносять користь Україні!».

Паралельно з цим розвиваються й комерційні структури AirUnit — як відділ продажів. У ньому тепер зібрано команду досвідчених експертів, кожен з яких не просто продає товар, а надає кваліфіковану підтримку. Адже головна ціль компанії — комплексно закривати потреби користувачів: від підбору техніки до її обслуговування.

Також багато уваги приділяється волонтерській діяльності. За ці 16 місяців компанія AirUnit передала військовим підрозділам та благодійним фондам дронів та запчастин для них, розвідувального інвентарю, станцій зарядки типу Jackery та іншої техніки на декілька мільйонів гривень.

Андрій Штепа, співзасновник AirUnit:

«Ми робимо це не для когось конкретного, а для нашої держави. Я особисто не планую звідси їхати кудись, адже хочу жити у вільній країні! Тож наша команда обов'язково прийматиме участь у відбудові України та зробить вагомий внесок».

Та все це — лише частина загального, більшого процесу. В AirUnit вже готують плани щодо подальшого розвитку компанії. Адже вся команда бачить великі перспективи для безпілотних літальних апаратів як під час війни, так і після перемоги. Тому вже зараз, за словами Андрія Штепи, у компанії розробляють одразу декілька цікавих проєктів. Головний серед них — це виробництво власних FPV-дронів.

Тож зараз компанія AirUnit спрямувала основні зусилля саме на цю задачу. Задля цього запущена програма автоматизації процесів та почалося формування IT-команди. Все це допоможе самостійно розробляти програмні продукти для управління, створення й випуску безпілотників різного типу, які будуть адаптовані під українські задачі та умови. Такий крок, впевнені в команді AirUnit, допоможе наблизити бажану Перемогу й мирне майбутнє нашої країни.