Як кішка з собакою! Ці пари знаків Зодіаку ніколи не знаходять спільну мову

Телець і Стрілець

Телець мріє про затишок, стабільність і передбачуване завтра, а Стрілець думає лише про вогонь пригод, швидкі рішення і свободу за будь-яку ціну. Один хоче вечерю вдома і плед, а другий - спонтанні авіаквитки й нічні розмови з незнайомцями. Для Тельця це хаос, для Стрільця здається пеклом все, що змушує його сидіти на одному місці. Вони просто говорять різними мовами.

Діва і Водолій

Діва мислить деталями, таблицями й логікою, а Водолій - хаосом і прозрінням. Перша хоче порядок у домі, а другий мріє влаштувати революцію у світі. Їхній діалог схожий на розмову математика з поетом, у якому жоден не розуміє, чому інший говорить саме про це. І кожна зустріч перетворюється на зіткнення світоглядів.

Рак і Терези

Рак занурюється в емоції, пам’ятає кожну деталь, кожен жест, кожне слово. Терези ж поверхневі, легкі, уникають конфліктів і глибоких драм. Раку болить, Терези ж усміхаються і не розуміють, навіщо все ускладнювати. Вони постійно сваряться та рідко можуть побудувати міцні стосунки.

Лев і Козоріг

Лев живе мріями, хоче слави, спонтанності й компліментів. А Козоріг живе тінню, планами, ціллю і роботою. Перший вимагає уваги, а другий дивиться на це як на слабкість. І чим більше вони прагнуть порозуміння, тим гучнішими стають їхні конфлікти. Бо кожен вважає себе головним, і ніхто не хоче поступатися.