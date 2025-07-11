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Как кошка с собакой! Эти пары знаков Зодиака никогда не находят общий язык

Пятница 11 июля 2025 06:07
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Как кошка с собакой! Эти пары знаков Зодиака никогда не находят общий язык Какие знаки Зодиака никогда не будут счастливы вместе (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Эзотерики считают, что некоторые знаки Зодиака несовместимы как в любви, так и в простом общении. Им трудно найти знать общий язык, а потому они постоянно ссорятся.

Какие знаки Зодиака не подходят друг другу, рассказывает РБК-Украина.

Телец и Стрелец

Телец мечтает об уюте, стабильности и предсказуемом завтра, а Стрелец думает только об огне приключений, быстрых решениях и свободе любой ценой. Один хочет ужин дома и плед, а второй - спонтанные авиабилеты и ночные разговоры с незнакомцами. Для Тельца это хаос, для Стрельца кажется адом все, что заставляет его сидеть на одном месте. Они просто говорят на разных языках.

Дева и Водолей

Дева мыслит деталями, таблицами и логикой, а Водолей - хаосом и прозрением. Первая хочет порядок в доме, а второй мечтает устроить революцию в мире. Их диалог похож на разговор математика с поэтом, в котором ни один не понимает, почему другой говорит именно об этом. И каждая встреча превращается в столкновение мировоззрений.

Рак и Весы

Рак погружается в эмоции, помнит каждую деталь, каждый жест, каждое слово. Весы же поверхностные, легкие, избегают конфликтов и глубоких драм. Раку болит, Весы же улыбаются и не понимают, зачем все усложнять. Они постоянно ссорятся и редко могут построить крепкие отношения.

Лев и Козерог

Лев живет мечтами, хочет славы, спонтанности и комплиментов. А Козерог живет тенью, планами, целью и работой. Первый требует внимания, а второй смотрит на это как на слабость. И чем больше они стремятся к взаимопониманию, тем громче становятся их конфликты. Потому что каждый считает себя главным, и никто не хочет уступать.

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