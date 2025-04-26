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Як кардинали обиратимуть нового Папу Римського: пояснення релігієзнавця

Субота 26 квітня 2025 09:30
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Як кардинали обиратимуть нового Папу Римського: пояснення релігієзнавця Фото: Після смерті Франциска у Ватикані оберуть нового Понтифіка (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Католицька церква готується до виборів нового Папи після смерті Франциска. Конклав кардиналів збереться в Римі протягом наступних тижнів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів релігієзнавець Анатолій Бабинський.

Після смерті Папи Франциска Католицька церква готується до обрання нового понтифіка. Процедура має чітку послідовність і регулюється канонічним правом.

Після похорону, який відбудеться в суботу, до Риму починають прибувати кардинали - саме вони формують керівництво церкви в період Sede Vacante (вакантного престолу). Саме колегія кардиналів приймає стратегічні рішення до моменту обрання нового Папи.

Конклав, що має зібратися не пізніше 20-го дня після смерті Папи, як правило, починається на 15-й день. До голосування допускаються лише кардинали, яким ще не виповнилося 80 років, однак інші теж можуть бути присутні під час попередніх консультацій.

Цьогорічний конклав буде одним із найінтернаціональніших в історії: Папа Франциск призначив понад 110 кардиналів із різних частин світу, тож багатьом з них ще доведеться познайомитися між собою перед голосуванням.

Як відбувається вибір нового Папи

Процес починається зі спільного богослужіння в базиліці Святого Петра, після чого кардинали переходять до Сикстинської капели. Голосування відбуваються чотири рази на день - два до обіду, два після. Процедура може тривати до тижня або й довше.

Щоб бути обраним, кандидат повинен набрати щонайменше дві третини голосів. Якщо цього не відбувається після кількох етапів, далі обирають одного з двох кандидатів простою більшістю.

Після згоди нового Папи, його одягають у спеціально підготовлені облачення (є три варіанти розміру), і декан колегії кардиналів оголошує "Маємо радість, Habemus Papam! (маємо папу - лат.)". Тоді новообраний понтифік вперше з’являється перед вірянами на площі Святого Петра.

Ознакою успішного голосування є білий дим над Сикстинською капелою. Якщо ж Папу не обрали - дим чорний.

Смерть Папи Римського

Нагадаємо, вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.

Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, в результаті якого він впав у кому та помер.

Хто стане наступним Папою Римським

Після прощання з Папою Франциском Католицька церква готуватиметься до виборів нового понтифіка. Серед імовірних кандидатів на престол — українець Микола Бичок, який наразі очолює єпархію УГКЦ у Мельбурні та вважається наймолодшим кардиналом у Ватикані.

Докладніше про претендентів на посаду Папи Римського та що відомо про кардинала Миколу Бичка, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Ватикан Папа римський
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