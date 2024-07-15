Як триває мобілізація в Україні та чого не вистачає: відповідь Зеленського

Мобілізація в Україні відбувається за планом військових. Але майданчиків для підготовки мобілізованих у країні недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Володимира Зеленського.

Зокрема, президента попросили оцінити хід кампанії за два місяці після набуття чинності новим законом про мобілізацію та підготовку особового складу.

"Військові кажуть, що все йде за їхнім планом. Щодо стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.

Мобілізація набирає обертів

Рівень мобілізації у травні та червні зріс більш ніж у два рази, якщо порівнювати з попередніми двома місяцями, пише Reuters. За словами речника Міноборони Богдана Сеника, є позитивні тенденції. Середній вік мобілізованих залишається колишнім і становить близько 40 років.

Відповідаючи на питання про 200 тисяч додаткових військовослужбовців, раніше озвучених у західній пресі, секретар парламентського комітету з питань національної оборони Роман Костенко підрахував, що таку кількість можна залучити до кінця року, якщо процес триватиме нинішніми темпами. А це може дозволити у майбутньому розглянути законопроект щодо часткової демобілізації.