Як ескалація на Близькому Сході допоможе військовим зусиллям РФ в Україні: в ISW дали оцінку

"Зростання цін на нафту після ударів Ізраїлю по Ірану може збільшити доходи Росії від продажу нафти і поліпшити її здатність підтримувати військові дії в Україні", - вважають аналітики.

Після операції Армії оборони Ізраїлю в Ірані ф'ючерси на нафту марки Brent зросли більш ніж на 5%, до 74,47 долара за барель. За даними ISW, доходи Росії від продажу нафти і газу становили приблизно 30% від загальних федеральних доходів країни у 2024 році.

Як зазначили аналітики, економічний тиск на РФ дедалі більше підриває її здатність у підтримці тривалих військових кампаній проти України. Раніше російський диктатор Володимир Путін скаржився, що будь-яке зниження цін на нафту може призвести до "дестабілізації російської економіки".

"Росія може використати раптове зростання цін на нафту, щоб подолати економічні труднощі та фінансувати затяжну війну в Україні, за умови, що ціна на нафту залишиться високою (наприклад, вище за 60 доларів за барель)", - пояснили в ISW.