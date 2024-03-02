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Як екс-хавбек збірної України дублем "Ворсклі" вольову перемогу приніс: відео

Полтава, Субота 02 березня 2024 19:33
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Як екс-хавбек збірної України дублем "Ворсклі" вольову перемогу приніс: відео Фото: Ібрахім Кане цього разу не відзначився (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Полтавська "Ворскла" оформила домашній камбек проти рівненського "Вереса" в 19-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Ворскла" – "Верес" – 2:1

Голи: Мякушко, 48, 81 – Мрвальєвіч, 41

У стартові півгодини команди змарнували три моменти на двох. Щоразу на висоті опинялися голкіпери полтавців і рівнян. Ісенко завадив забити Шасталу в дотик і Шевченку з гострого кута. Натомість Когут витягнув постріл Мякушка в дальній кут.

Утім, перед перервою "Верес" таки вийшов уперед. Передасистентом став Яго, який виборов м'яч у центрі поля та проштовхнув ліворуч на Дахновського. Той з флангу покотив на Мрвальєвіча – чорногорець був точним.

"Ворскла" відігралася на старті другої половини. Справжній шедевр виконав Мякушко після прострілу Пердути з правого флангу. На дальньому боці штрафного колишній півзахисник збірної України класно поклав корпус і з льоту вгатив м'яч у дев'ятку.

Він же став і героєм "біло-зелених". На 81-й хвилині Мякушко віддав передачу до карної зони гостей, а після кількох рикошетів сам із меж штрафного головою відправив м'яч у дальній кут. Відігратися "Верес" вже не зумів і залишився на передостанній сходинці (12 очок). "Воркла" ж іде на 7-й позиції (27 пунктів).

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