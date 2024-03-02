Как экс-хавбек сборной Украины дублем "Ворскле" волевую победу принес: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 19-й тур

"Ворскла" – "Верес" – 2:1

Голы: Мякушко, 48, 81 – Мрвальевич, 41

В стартовые полчаса команды упустили три момента на двоих. Каждый раз на высоте оказывались голкиперы полтавчан и ровенчан. Исенко помешал забить Шасталу в касание и Шевченко с острого угла. Когут же вытащил выстрел Мякушко в дальний угол.

Впрочем, перед перерывом "Верес" вышел вперед. Предассистентом стал Яго, который отвоевал мяч в центре поля и протолкнул налево на Дахновского. Тот с фланга покатил на Мрвальевича – черногорец был точным.

"Ворскла" отыгралась на старте второй половины. Настоящий шедевр исполнил Мякушко после прострела Пердуты с правого фланга. На дальней стороне штрафной бывший полузащитник сборной Украины классно положил корпус и с лета вколотил мяч в девятку.

Он же стал и героем "бело-зеленых". На 81-й минуте Мякушко отдал передачу в штрафную гостей, а после нескольких рикошетов сам из пределов площадки головой отправил мяч в дальний угол. Отыграться "Верес" уже не сумел и остался на предпоследней строчке (12 очков). "Воркла" же идет на 7-й позиции (27 пунктов).