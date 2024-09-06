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Як довго триватиме війна і чи вистоїть Україна фінансово: прогноз Fitch Ratings

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 08:57
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Як довго триватиме війна і чи вистоїть Україна фінансово: прогноз Fitch Ratings Фото: Війна Росії з Україною триватиме у 2025 році, прогнозує Fitch (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Fitch Ratings не виключає, що війна Росії проти України триватиме і 2025 року. Рейтинги України відображають все ще суттєвий кредитний ризик з огляду на затяжний характер війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch.

За прогнозом агентства, продовження війни призведе до збереження великого бюджетного дефіциту (прогнозованого на рівні 17,5% ВВП у 2024 році та 15,3% у 2025 році) та невизначеності фінансування з 2025 року.

Fitch відзначає вплив на допомогу Україні виборчого циклу в США, потенційну втому донорів, залишкових ризиків, пов'язаних із планами фінансування ЄС, та обмежених можливостей місцевих банків щодо значного збільшення покупок державних боргових зобов'язань.

Водночас міжнародні резерви досягли 37,2 млрд доларів на кінець липня, а надійний комплекс заходів політики України та офіційна підтримка, що триває, відповідно до чотирирічної розширеної програми МВФ на 2023 рік у розмірі 15,6 млрд доларів знижують ризики для макроекономічної та фінансової. стабільності у короткостроковій перспективі, пишуть аналітики агентства.

"Це додатково підтримує здатність України виконувати нові зобов'язання щодо єврооблігацій, незважаючи на очевидну виняткову невизначеність, пов'язану з війною з Росією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України у національній валюті з "CCC-" до "CCC+". Водночас агентство підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні "RD" (обмежений дефолт). Підвищення рейтингу відображає успішне завершення реструктуризації боргу України в єврооблігаціях за умови продовження обслуговування її боргових зобов'язань у гривні.

Раніше міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозувало дуже затяжну війну Росії з Україною.

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