Як Довбик асистом "Жирону" від вильоту з Кубка Іспанії не врятував: відео

Українці Віктор Циганков і Артем Довбик не допомогли іспанській "Жироні" пробитися в півфінал Копа дель Рей у протистоянні з "Мальоркою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

"Мальорка" – "Жирона" – 3:2

Голи: Ларін, 21, Пратс, 28, 35 (пенальті) – Стуані, 68 (пенальті), Савіо, 90+6

Вилучення: Райльо, 67 (М, друга жовта картка)

Острів'яни шокували сенсаційного лідера ударною 15-хвилинкою у середині першої половини. Підопічні Хав'єра Агірре забили тричі. Спершу Ларін у дотик замкнув простріл із правого флангу, а далі Пратс оформив дубль – розрядив гармату здалеку та реалізував одинадцятиметровий.

"Жирона" після перерви зуміла лише уникнути розгрому. Ветеран Стуані забив із позначки. "Мальорка" залишилася в меншості, але гості забили лише одного разу. Уже в доданий арбітром час Довбик у межах штрафного віддав Савіо, а той відправив м'яч у сітку.

На більше "червоно-білим" не вистачило часу. "Жирона" завершила виступи в Кубку Іспанії на чвертьфінальній стадії. Тепер команда Мічела зможе зосередитися на боротьбі за чемпіонський титул.

У звітному ж поєдинку Циганков вийшов у старті та відіграв 60 хвилин. Натомість Довбик з'явився на заміну після провального першого тайму. Наступний матч українці та компанія зіграють 28 січня проти "Сельти" з Віго.