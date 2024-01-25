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Как Довбик ассистом "Жирону" от вылета из Кубка Испании не спас: видео

Пальма-де-Майорка, Четверг 25 января 2024 10:04
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Как Довбик ассистом "Жирону" от вылета из Кубка Испании не спас: видео Фото: "Жирондинцы" перед стартовым свистком (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорцив

Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик не помогли испанской "Жироне" пробиться в полуфинал Копа дель Рей в противостоянии с "Мальоркой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Кубок Испании, 1/4 финала

"Мальорка" – "Жирона" – 3:2

Голы: Ларин, 21, Пратс, 28, 35 (пенальти) – Стуани, 68 (пенальти), Савио, 90+6

Удаление: Райльо, 67 (М, вторая желтая карточка)

Островяне шокировали сенсационного лидера ударной 15-минуткой в середине первой половины. Подопечные Хавьера Агирре забили трижды. Сначала Ларин в ощупь замкнул прострел с правого фланга, а дальше Пратс оформил дубль – разрядил орудие издалека и реализовал одиннадцатиметровый.

"Жирона" после перерыва сумела лишь уйти от разгрома. Ветеран Стуани забил с отметки. "Мальорка" осталась в меньшинстве, но гости забили только однажды. Уже в добавленное арбитром время Довбик в пределах штрафной отдал Савио, а тот отправил мяч в сетку.

На большее "красно-белым" не хватило времени. "Жирона" завершила выступления в Кубке Испании на четвертьфинальной стадии. Теперь команда Мичела сможет сосредоточиться на борьбе за чемпионский титул.

В отчетном поединке Цыганков вышел в старте и отыграл 60 минут. Зато Довбик явился на смену после провального первого тайма. Следующий матч украинцы и компания сыграют 28 января против "Сельты" из Виго.

К слову, накануне составили профайл наставника "Жироны" Мичела в погоне за "золотом".

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Артем Довбик
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