Як доходи подружжя впливають на субсидію: відповідь ПФУ

Доходи напряму впливають на призначення субсидії в Україні. Оскільки ця допомога призначається виходячи з кількості зареєстрованих в помешканні осіб, хоча є і винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

"Житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства", - йдеться в повідомленні.

Коли доходи враховуються, а коли - ні

Водночас доходи подружжя враховуються під час призначення житлової субсидії і в тому випадку, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.



Із загального правила є виняток: якщо обом із подружжя більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, - їхні доходи можуть не враховуватися при призначенні субсидії, якщо зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання подружжя відмінне від адреси домогосподарства.

Субсидія в Україні

Українці мають змогу зекономити на оплаті комунальних послуг, скориставшись пільгами від держави на опалювальний сезон, якщо витрати на оплату ЖКГ перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї, та при цьому немає боргів за комуналку, або укладений договір про їх реструктуризацію. Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.