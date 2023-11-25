ua en ru
Нд, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як доходи подружжя впливають на субсидію: відповідь ПФУ

Україна, Субота 25 листопада 2023 23:05
UA EN RU
Як доходи подружжя впливають на субсидію: відповідь ПФУ Фото: як доходи подружжя впливають на субсидію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Доходи напряму впливають на призначення субсидії в Україні. Оскільки ця допомога призначається виходячи з кількості зареєстрованих в помешканні осіб, хоча є і винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства", - йдеться в повідомленні.

Коли доходи враховуються, а коли - ні

Водночас доходи подружжя враховуються під час призначення житлової субсидії і в тому випадку, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

Із загального правила є виняток: якщо обом із подружжя більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, - їхні доходи можуть не враховуватися при призначенні субсидії, якщо зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання подружжя відмінне від адреси домогосподарства.

Субсидія в Україні

Українці мають змогу зекономити на оплаті комунальних послуг, скориставшись пільгами від держави на опалювальний сезон, якщо витрати на оплату ЖКГ перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї, та при цьому немає боргів за комуналку, або укладений договір про їх реструктуризацію. Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
субсидії
NEWS
Дефіцит іде з морозами. Чи чекати українцям відключень світла і чому графіки не страшні
Дефіцит іде з морозами. Чи чекати українцям відключень світла і чому графіки не страшні
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах