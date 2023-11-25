Как доходы супругов влияют на субсидию: ответ ПФУ

Доходы напрямую влияют на назначение субсидии в Украине. Поскольку эта помощь назначается исходя из количества зарегистрированных в жилье лиц, хотя есть и исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства", - говорится в сообщении.

Когда доходы учитываются, а когда - нет

В то же время доходы супругов учитываются при назначении жилищной субсидии и в том случае, когда их зарегистрированное (фактическое) местожительство отличается от адреса домохозяйства.

Из общего правила есть исключение: если обоим супругам более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа, - их доходы могут не учитываться при назначении субсидии, если зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства супругов отличное от адреса домохозяйства.

Субсидия в Украине

Украинцы могут сэкономить на оплате коммунальных услуг, воспользовавшись льготами от государства на отопительный сезон, если расходы на оплату ЖКХ превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, и при этом нет долгов за коммуналку или заключен договор об их реструктуризации. Детальнее - читайте в материале РБК-Украина.