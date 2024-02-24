Як дізнатись, хто може бути донором та де потрібна кров? Відповідь НСЗУ
Фото: хто може бути донором крові та які існують протипоказання (GettyImagеs)
В умовах війни донорство крові в Україні набуло особливого значення. Це допомагає рятувати життя як військових, так й цивільних.
Хто може бути донором крові
Донором крові можуть бути:
- дієздатний громадянин України віком від 18 років;
- іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України.
Для того, щоб здати кров, необхідно звернутись до будь-якого центру крові незалежно від місця проживання.
Список телефонів центрів крові у регіонах можна перевірити ТУТ.
Які протипоказання до донорства крові:
- серцево-судинні захворювання;
- захворювання центральної нервової системи;
- патологічна схильність до кровотеч;
- багаторазові випадки синкопе або судоми в анамнезі;
- шлунково-кишкові, сечостатеві, гематологічні, імунологічні, метаболічні, ниркові захворювання або захворювання дихальної системи;
- цукровий діабет;
- інфекційні хвороби;
- злоякісні захворювання;
- трансмісивна губчаста/спонгіформна енцефалопатія (ТГЕ) (наприклад, хвороба Кройцфельда-Якоба, варіант хвороби Кройцфельда-Якоба);
- внутрішньовенні або внутрішньом’язові ін’єкції;
- реципієнти ксенотрансплантатів.
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