Як дізнатись, хто може бути донором та де потрібна кров? Відповідь НСЗУ

В умовах війни донорство крові в Україні набуло особливого значення. Це допомагає рятувати життя як військових, так й цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Хто може бути донором крові

Донором крові можуть бути:

дієздатний громадянин України віком від 18 років;

іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України.

Для того, щоб здати кров, необхідно звернутись до будь-якого центру крові незалежно від місця проживання.

Список телефонів центрів крові у регіонах можна перевірити ТУТ.

Які протипоказання до донорства крові:

серцево-судинні захворювання;

захворювання центральної нервової системи;

патологічна схильність до кровотеч;

багаторазові випадки синкопе або судоми в анамнезі;

шлунково-кишкові, сечостатеві, гематологічні, імунологічні, метаболічні, ниркові захворювання або захворювання дихальної системи;

цукровий діабет;

інфекційні хвороби;

злоякісні захворювання;

трансмісивна губчаста/спонгіформна енцефалопатія (ТГЕ) (наприклад, хвороба Кройцфельда-Якоба, варіант хвороби Кройцфельда-Якоба);

внутрішньовенні або внутрішньом’язові ін’єкції;

реципієнти ксенотрансплантатів.

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