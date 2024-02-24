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Як дізнатись, хто може бути донором та де потрібна кров? Відповідь НСЗУ

Субота 24 лютого 2024 22:54
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Як дізнатись, хто може бути донором та де потрібна кров? Відповідь НСЗУ Фото: хто може бути донором крові та які існують протипоказання (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В умовах війни донорство крові в Україні набуло особливого значення. Це допомагає рятувати життя як військових, так й цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Хто може бути донором крові

Донором крові можуть бути:

  • дієздатний громадянин України віком від 18 років;
  • іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України.

Для того, щоб здати кров, необхідно звернутись до будь-якого центру крові незалежно від місця проживання.

Список телефонів центрів крові у регіонах можна перевірити ТУТ.

Які протипоказання до донорства крові:

  • серцево-судинні захворювання;
  • захворювання центральної нервової системи;
  • патологічна схильність до кровотеч;
  • багаторазові випадки синкопе або судоми в анамнезі;
  • шлунково-кишкові, сечостатеві, гематологічні, імунологічні, метаболічні, ниркові захворювання або захворювання дихальної системи;
  • цукровий діабет;
  • інфекційні хвороби;
  • злоякісні захворювання;
  • трансмісивна губчаста/спонгіформна енцефалопатія (ТГЕ) (наприклад, хвороба Кройцфельда-Якоба, варіант хвороби Кройцфельда-Якоба);
  • внутрішньовенні або внутрішньом’язові ін’єкції;
  • реципієнти ксенотрансплантатів.

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