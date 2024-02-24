Как узнать, кто может быть донором и где нужна кровь? Ответ НСЗУ
Фото: кто может быть донором крови и какие противопоказания (GettyImagеs)
В условиях войны донорство крови в Украине приобрело особое значение. Это помогает спасать жизнь как военных, так и гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.
Кто может быть донором крови
Донором крови могут быть:
- дееспособный гражданин Украины от 18 лет;
- иностранец или лицо без гражданства, имеющее вид на постоянное проживание на территории Украины.
Для того чтобы сдать кровь, необходимо обратиться в любой центр крови независимо от места жительства.
Список телефонов центров крови в регионах можно проверить ЗДЕСЬ.
Какие противопоказания к донорству крови:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- заболевание центральной нервной системы;
- патологическая предрасположенность к кровотечениям;
- многократные случаи синкопе или судороги в анамнезе;
- желудочно-кишечные, мочеполовые, гематологические, иммунологические, метаболические, почечные заболевания или заболевания дыхательной системы;
- сахарный диабет;
- инфекционные болезни;
- злокачественные заболевания;
- трансмиссивная губчатая/спонгиформная энцефалопатия (ТГЭ) (например, болезнь Кройцфельда-Якоба, вариант болезни Кройцфельда-Якоба);
- внутривенные или внутримышечные инъекции;
- реципиенты ксенотрансплантатов
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