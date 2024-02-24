Как узнать, кто может быть донором и где нужна кровь? Ответ НСЗУ

В условиях войны донорство крови в Украине приобрело особое значение. Это помогает спасать жизнь как военных, так и гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Кто может быть донором крови

Донором крови могут быть:

дееспособный гражданин Украины от 18 лет;

иностранец или лицо без гражданства, имеющее вид на постоянное проживание на территории Украины.

Для того чтобы сдать кровь, необходимо обратиться в любой центр крови независимо от места жительства.

Список телефонов центров крови в регионах можно проверить ЗДЕСЬ.

Какие противопоказания к донорству крови:

сердечно-сосудистые заболевания;

заболевание центральной нервной системы;

патологическая предрасположенность к кровотечениям;

многократные случаи синкопе или судороги в анамнезе;

желудочно-кишечные, мочеполовые, гематологические, иммунологические, метаболические, почечные заболевания или заболевания дыхательной системы;

сахарный диабет;

инфекционные болезни;

злокачественные заболевания;

трансмиссивная губчатая/спонгиформная энцефалопатия (ТГЭ) (например, болезнь Кройцфельда-Якоба, вариант болезни Кройцфельда-Якоба);

внутривенные или внутримышечные инъекции;

реципиенты ксенотрансплантатов

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