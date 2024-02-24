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Как узнать, кто может быть донором и где нужна кровь? Ответ НСЗУ

Суббота 24 февраля 2024 22:54
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Как узнать, кто может быть донором и где нужна кровь? Ответ НСЗУ Фото: кто может быть донором крови и какие противопоказания (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В условиях войны донорство крови в Украине приобрело особое значение. Это помогает спасать жизнь как военных, так и гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Кто может быть донором крови

Донором крови могут быть:

  • дееспособный гражданин Украины от 18 лет;
  • иностранец или лицо без гражданства, имеющее вид на постоянное проживание на территории Украины.

Для того чтобы сдать кровь, необходимо обратиться в любой центр крови независимо от места жительства.

Список телефонов центров крови в регионах можно проверить ЗДЕСЬ.

Какие противопоказания к донорству крови:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • заболевание центральной нервной системы;
  • патологическая предрасположенность к кровотечениям;
  • многократные случаи синкопе или судороги в анамнезе;
  • желудочно-кишечные, мочеполовые, гематологические, иммунологические, метаболические, почечные заболевания или заболевания дыхательной системы;
  • сахарный диабет;
  • инфекционные болезни;
  • злокачественные заболевания;
  • трансмиссивная губчатая/спонгиформная энцефалопатия (ТГЭ) (например, болезнь Кройцфельда-Якоба, вариант болезни Кройцфельда-Якоба);
  • внутривенные или внутримышечные инъекции;
  • реципиенты ксенотрансплантатов

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