Як будуть зростати ціни в Україні у найближчі місяці: прогноз Мінекономіки

Зростання споживчих цін в Україні у найближчі місяці трохи прискориться. Однак у цілому інфляція залишиться помірною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд інфляції Мінекономіки .

Як зазначається в огляді, у жовтні очікувано прискорилося зростання цін - за даними Держстату до 0,8% (після 0,5% у попередньому місяці).

Загалом темп зростання цін з початку року (3,8%) відповідає найбільш спокійним щодо інфляції рокам мирного часу, а в річному вимірі (5,3%) фактично досяг найнижчого рівня за останні три роки (попереднього разу нижчою за це значення інфляція була в грудні 2020 року, коли річний показник становив 5%), йдеться в документі.

Причини інфляції

"Жовтневе зростання цін є результатом: по-перше, очікуваного завершення цьогорічного сезону продовольчої дефляції - ціни на продукти харчування, уперше після зниження три місяці поспіль, відновили своє зростання; по-друге, продовження подорожчання енергоносіїв", - вважають у Мінекономіки.

За даними відомства, головними причинами низької інфляції цьогоріч залишається відсутність вагомих чинників істотного стимулювання споживчого попиту, навіть попри певне його зростання, і загалом стабільна пропозиція товарів та послуг за практичної незмінності головних умов формування споживчих цін.

"До кінця року, у разі відсутності форс-мажорних обставин, вочевидь уже навряд чи зміниться тренд щодо стриманої інфляції із незначним її зростанням упродовж останніх місяців. Інерційний потенціал вагомих чинників впливу, таких як динаміка обмінного курсу гривні, обсяги пропозиції товарів та послуг, а також динаміка споживчого попиту, що склалася, зумовлюватимуть у цілому низьку волатильність цін, а відтак і стриману інфляцію загалом", - йдеться огляді.

Прогноз інфляції

Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції. Водночас на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5 до 9,8%

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз покращено з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня).