ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як будуть зростати ціни в Україні у найближчі місяці: прогноз Мінекономіки

Україна, Четвер 07 грудня 2023 09:04
UA EN RU
Як будуть зростати ціни в Україні у найближчі місяці: прогноз Мінекономіки Фото: ціни в Україні будуть зростати більш швидко (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зростання споживчих цін в Україні у найближчі місяці трохи прискориться. Однак у цілому інфляція залишиться помірною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд інфляції Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, у жовтні очікувано прискорилося зростання цін - за даними Держстату до 0,8% (після 0,5% у попередньому місяці).

Як будуть зростати ціни в Україні у найближчі місяці: прогноз Мінекономіки

Загалом темп зростання цін з початку року (3,8%) відповідає найбільш спокійним щодо інфляції рокам мирного часу, а в річному вимірі (5,3%) фактично досяг найнижчого рівня за останні три роки (попереднього разу нижчою за це значення інфляція була в грудні 2020 року, коли річний показник становив 5%), йдеться в документі.

Причини інфляції

"Жовтневе зростання цін є результатом: по-перше, очікуваного завершення цьогорічного сезону продовольчої дефляції - ціни на продукти харчування, уперше після зниження три місяці поспіль, відновили своє зростання; по-друге, продовження подорожчання енергоносіїв", - вважають у Мінекономіки.

Як будуть зростати ціни в Україні у найближчі місяці: прогноз Мінекономіки

За даними відомства, головними причинами низької інфляції цьогоріч залишається відсутність вагомих чинників істотного стимулювання споживчого попиту, навіть попри певне його зростання, і загалом стабільна пропозиція товарів та послуг за практичної незмінності головних умов формування споживчих цін.

"До кінця року, у разі відсутності форс-мажорних обставин, вочевидь уже навряд чи зміниться тренд щодо стриманої інфляції із незначним її зростанням упродовж останніх місяців. Інерційний потенціал вагомих чинників впливу, таких як динаміка обмінного курсу гривні, обсяги пропозиції товарів та послуг, а також динаміка споживчого попиту, що склалася, зумовлюватимуть у цілому низьку волатильність цін, а відтак і стриману інфляцію загалом", - йдеться огляді.

Прогноз інфляції

Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції. Водночас на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5 до 9,8%

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз покращено з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня).

Читайте РБК-Україна в Google News
ціни в Україні Інфляція в Україні
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО