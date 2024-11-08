Як будуть змінюватися світові ціни на нафту та газ: прогноз НБУ на 2024-2026 роки

"Ескалація геополітичної напруженості на Близькому Сході може створити суттєві перебої в ланцюгах постачання енергоносіїв на світовий ринок. В умовах очікуваного пожвавлення попиту це може призвести до нівелювання профіциту пропозиції та, відповідно, зростання цін на нафту та газ", - йдеться в огляді.

Ціни на нафту

Як зазначили в НБУ, ураховуючи послаблення світового попиту, насамперед з боку найбільших світових імпортерів - Китаю та США, до кінця поточного року світові ціни на нафту коливатимуться в межах нижчого, ніж раніше очікувалося, коридору 70-80 доларів за барель.

За даними НБУ, відносно стійкі обсяги видобування США, Іраном, Анголою та Венесуелою додатково тиснутимуть у бік зниження цін. Натомість очікуване помірне пожвавлення попиту в США та країнах Європи, зокрема завдяки поступовому пом’якшенню монетарної політики провідних ЦБ, а також утримування до грудня обмежень на видобуток країнами ОПЕК+ стримуватимуть ціни від зниження.

Згідно з очікуваннями НБУ, у наступні роки ціни на нафту зберігатимуться в межах 70–80 доларів за барель: значна пропозиція на ринку, у тому числі через поступове нарощування видобутку країнами ОПЕК+, буде компенсована відновленням зростання попиту завдяки пожвавленню світової економіки.

За даними НБУ, середня ціна нафти марки Brent у 2023 році впала на 17,2% до 82,6 доларів за барель. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціна впаде на 0,7% до 82,0 доларів, у 2025 році впаде на 8,9% до 74,7 доларів, у 2026 році впаде на 2,1% до 73,1 доларів за барель.

Ціни на газ

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку також поволі знижуватимуться на прогнозному горизонті внаслідок збільшення виробництва СПГ у світі, насамперед у США, Катарі та Австралії; нарощування постачання Росією відносно дешевших енергоносіїв до країн Азії; збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел; збалансоване накопичення запасів.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2023 році впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 20,5% до 370,1 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 3,9% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336,5 доларів.