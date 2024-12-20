Як батьки впливають на розумові здібності дитини: дослідження

Одними з ключових рис потенційного інтелекту людини є інтуїція та емоції. Ці риси дитина успадковує від батька. Однак саме на розумові здібності людини, впливає генетика матері.

Щоб це перевірити, вчені з університету Глазго провели дослідження на лабораторних мишах. Відповідно до експерименту, у мишей, які отримали додаткову дозу материнських генів, збільшилася голова та мозок. Проте тіло залишилося маленьким. Натомість тварини, яким ввели додаткову дозу батьківських генів, мали більші тіла, але менший мозок.

Окрім цього, для перевірки теорії, дослідники з Глазго опитали понад 12,6 тисячі людей у віці від 14 до 22 років. Вчені врахували такі фактори як: освіта, раса та соціально-економічний статус учасників. Однак опитування знову показало, що найкращим показником інтелекту є IQ матері.

Дослідники з Вашингтонського університету також виявили, що надійний емоційний зв’язок між матір’ю та дитиною впливає на розвиток деяких частин мозку. Згідно з дослідженням, діти, які отримували емоційну підтримку, мали більший гіпокамп у віці 13 років, ніж діти, чиї матері були емоційно віддаленими. Зауважимо, що гіпокамп - це область мозку, що пов'язана з пам'яттю, навчанням і реакцією на стрес.