UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як 10 млрд доларів допомоги Україні вплинуть на валютний ринок: відповідь НБУ

Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародна допомога на 10 млрд доларів, яку Україна очікує в березні-квітні, надійде до бюджету. Частково валюта буде продана на ринку.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.

"Фактично ці кошти надійдуть до бюджету і одразу стануть нашими міжнародними резервами. Ця валюта не піде напряму на валютний ринок. Водночас ці кошти будуть використані урядом для того, щоб профінансувати свої видатки. Частина з них, скоріш за все, буде використана і також відобразиться на стані валютного ринку", - сказав він.

Ніколайчук зазначив, що для НБУ важливо, щоб уряд та Мінфін "уникали шокових вливань ліквідності в систему", як ще зазвичай відбувається у грудні.

"Протягом року ці коливання ліквідності є більш-менш ритмічними. Якихось додаткових шоків ми не очікуємо", - сказав він.

Ніколайчук уточнив, що Україна розраховує отримати у березні від ЄС 4,5 млрд євро, від Канади 1,5 млрд доларів, від Світового банку 1,5 млрд доларів, від МВФ 900 млн доларів. Ще 1,5 млрд євро ЄС надасть у квітні.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд доларів міжнародного фінансування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараНаціональний банк України