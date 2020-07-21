Juul Labs призывает потребителей избегать нелегальной продукции

Компания Juul Labs призывает пользователей электронных сигарет не покупать продукцию на черном рынке, предупреждая о возможных рисках при использовании контрафактных устройств и картриджей.

Компания Juul Labs столкнулась с проблемой развития черного рынка сразу же после запуска в США. Эта проблема становится все более актуальной и в Украине.

"Juul Labs принимает все меры для защиты потребителей от нелегальных вейп-продуктов, ведя бескомпромиссную борьбу с производителями, которые нарушают интеллектуальные права компании и несут дополнительную угрозу общественному здоровью", — сказал генеральный директор JUUL Labs в Украине, Иван Дарков.

Речь идет о картриджах, копирующих JUUL или незаконно использующих товарный знак компании. Подобные виды нелегальной продукции могут нести дополнительные риски для здоровья и безопасности взрослых потребителей, потому что неизвестно, по каким стандартам качества и в каких условиях они изготовлены. Они могут содержать вредные химикаты или компоненты, отсутствующие в продуктах JUUL, а их конструкция может допускать пользовательские модификации, в том числе многократную заправку неизвестными, непроверенными или самодельными жидкостями. Оригинальные картриджи JUUL не предназначены для повторной перезаправки.

Интеллектуальные права Juul Labs защищены в Украине, и компания активно сотрудничает с таможенными и правоохранительными органами, отслеживая и выявляя нелегальные продукты.

"Наш совет взрослым курильщикам и потребителям, перешедшим на продукцию JUUL, простой: покупать ее в проверенных торговых точках – их список указан на сайте компании", — отметил Иван Дарков.

Теневая торговля вейп-продукцией также подрывает чрезвычайно важные усилия по предотвращению доступа к ней несовершеннолетних.

"Juul Labs стремится перевести взрослых курильщиков с обычных сигарет на альтернативные никотиновые продукты и одновременно обеспечить невозможность использования своей продукции несовершеннолетними, — добавил Иван Дарков. — Мы не хотим, чтобы нашу продукцию пробовали люди, не употребляющие никотин, особенно несовершеннолетние".

На этой неделе JUUL Labs подала в Комиссию по международной торговле (КМТ) США третий иск против всех импортеров картриджей, совместимых с системой JUUL и незаконно копирующих защищенную патентами конструкцию изделий Juul Labs.

Как и в случае с контрафактом, такие изделия несут дополнительные риски для здоровья, поскольку содержат неизвестные вещества неизвестного качества или продаются пустыми для самостоятельной заправки потребителем.

Цель иска – добиться полного запрета импорта в США любых сторонних картриджей, совместимых с системой JUUL или предполагающих возможность перезаправки, а также запрета на дистрибуцию, маркетинг и продажу всей подобной продукции в США.

Предыдущие обращения Juul Labs позволили прекратить ввоз на территорию США более 40 брендов нелегальных и неразрешенных картриджей и изделий, совместимых с продукцией Juul.

JUUL Labs нацелена на эффективное устранение теневого сектора продукции, которая нарушает не только интеллектуальные права компании, но и требования законодательства о защите прав потребителей и несет дополнительные риски для их здоровья и безопасности.

О Juul Labs

Миссия Juul Labs состоит в том, чтобы помочь миллиарду взрослых курильщиков в мире отказаться от сигарет и обеспечить невозможность использования наших продуктов несовершеннолетними. Мы считаем, что вейп-продукты могут быть альтернативой для взрослых курильщиков и снизить вред, связанный с курением табака.

Никотин вызывает привыкание и может нанести определенный вред здоровью. Самое лучшее – вообще не использовать никаких никотиновых продуктов. Каждый, кто курит, должен бросить курить. Взрослые курильщики, которые не сумели бросить курить, следует полностью перейти на потенциально менее вредные альтернативные никотиновые продукты.

Компания Juul Labs не желает, чтобы наши продукты пробовали некурящие и особенно несовершеннолетние, поскольку они существуют исключительно для того, чтобы помочь взрослым курильщикам отказаться от сигарет.