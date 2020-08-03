Juul Labs подала заявку в FDA на одобрение электронной системы доставки никотина JUUL

Киев (3 августа) — Компания Juul Labs объявила о подаче заявки PMTA в Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) для электронной системы доставки никотина JUUL.

К заявке компании прилагаются всеобъемлющие научные данные в отношении устройства JUUL, картриджей и жидкостей со вкусами «Табак Вирджиния» и «Ментол» с концентрацией никотина 5% и 3%, а также информация о принимаемых компанией и подкрепленных фактическими данными мерах для решения проблемы использования ее продукции несовершеннолетними.

Вместе с заявкой компания Juul Labs предоставила FDA научное обоснование, позволяющее определить, являются ли ее продукты «подходящими с точки зрения охраны общественного здоровья» с учетом рисков и преимуществ для населения в целом. В заявку включены детальные данные более 110 научных исследований, изложенные на более чем 125 000 страницах, в которых оценивается воздействие продукта как на нынешних потребителей табачных изделий, так и на тех, кто их не употребляет, в том числе на несовершеннолетних.

В рамках процесса PMTA компания подготовила комплексную научно-исследовательскую программу по изучению влияния продукции JUUL на здоровье населения. В нее входят исследования потенциала продукции компании к снижению вреда, в том числе ее способности помочь взрослым курильщикам отказаться от сигарет.

Эти исследования дополнены информацией о контролируемой разработке и производственных процессах, связанных с продукцией JUUL, а также о подкрепленных конкретными данными мерах ограничения непреднамеренных последствий для населения, в том числе приобщения лиц, не употребляющих никотин.

«Чтобы получить разрешение на дальнейшую работу, наша компания должна опираться на научные данные, вести открытый и прозрачный диалог с заинтересованными сторонами и методично принимать ответственные меры по повышению потенциала снижения вреда для взрослых курильщиков, продолжая при этом бороться с употреблением никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних. Наша заявка на PMTA является ключевой частью этого подхода», — отметил главный исполнительный директор Juul Labs Кей Си Кростуэйт.

«Компания Juul Labs выделила все необходимые ресурсы, чтобы подать максимально исчерпывающую заявку на PMTA, основанную на тщательных научных исследованиях и мерах для решения проблемы использования продукции несовершеннолетними», — сказал Джо Мурильо, главный специалист JUUL Labs по вопросам соответствия нормативным требованиям. «Мы с уважением относимся к процессу PMTA и считаем, что это правильная форма для определения роли, которую электронные системы доставки никотина могут сыграть в полном отказе взрослых курильщиков от сигарет и переходе к потенциально менее вредным альтернативным продуктам, с одновременными мерами борьбы с их использованием среди несовершеннолетних».

В конце прошлого года компания под руководством Кей Си Кростуэйта взяла на себя обязательство провести перезапуск категории вейпинга и приложить все усилия по укреплению сотрудничества с регулирующими и контрольными органами, организациями здравоохранения и другими заинтересованными сторонами для борьбы с использованием никотиносодержащей продукции несовершеннолетними и отказа взрослых курильщиков от сигарет. В рамках этого процесса компания прекратила рекламу на телевидении, в печати и онлайн-каналах, нарастила научную и фактологическую базу, а также поддержала политику администрации США в отношении вкусовых добавок для электронных систем доставки никотина.

Компания Juul Labs наращивает свой научный потенциал и будет использовать свои исследования и данные для изучения дополнительных путей развития в других странах. Компания будет делиться результатами своих исследований с регулирующими органами и представителями органов здравоохранения во всем мире в рамках публикаций в рецензируемых журналах, конференций и очных встреч.

Информация о компании Juul Labs

Главная задача компании Juul Labs заключается в том, чтобы помочь миллиарду взрослых курильщиков в мире отказаться от сигарет и сделать невозможным использование нашей продукции несовершеннолетними.

Мы считаем, что вейп-продукты могут дать взрослым курильщикам альтернативу сигаретам и тем самым снизить вред, связанный с употреблением табака. Никотин вызывает привыкание и может нанести определенный вред здоровью. Было бы лучше, если бы никто не использовал никотиновые продукты.

Любой, кто курит, должен бросить курить. Взрослые курильщики, не сумевшие бросить курить, должны полностью перейти на потенциально менее вредные альтернативные никотиновые продукты. Juul Labs не хочет, чтобы некурящие, особенно несовершеннолетние, пробовали наши продукты, так как их единственное назначение – помочь взрослым курильщикам отказаться от сигарет.

Более подробную информацию о компании можно найти на сайт www.juul.ua