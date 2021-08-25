Johnson & Johnson заявила о значительном увеличении антител после бустерной дозы

По словам представителя компании, новые исследования показывают, что бустерная доза вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson вызвала быстрое и устойчивое увеличение антител в 9 раз выше, чем через 28 дней после прививки первичным однократным препаратом.

Также отмечается, что однократной вакцина против COVID-19 компании вызывает в течение восьми месяцев сильную и устойчивую иммунную реакцию. "С этими новыми данными мы также видим, что бустерная доза вакцины Johnson & Johnson против коронавируса - еще больше увеличивает количество антител среди участников исследования, которые ранее получали нашу вакцину", - добавил собеседник телеканала.

Уточняется, что речь идет о данных, полученных из двух исследований во время второй фазы, проведенных в США и Европе. Из примерно двух тысяч человек, получивших бустерные дозы через шесть месяцев после введения первой дозы вакцины Janssen.

Сейчас Johnson & Johnson ведет переговоры со Всемирной организацией здравоохранения и регуляторами в США и Европе о получении разрешения на ввод бустерной дозы вакцины Janssen.