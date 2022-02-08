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Johnson & Johnson приостановила производство вакцины от COVID-19, - NYT

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Вторник 08 февраля 2022 18:59
Johnson & Johnson приостановила производство вакцины от COVID-19, - NYT Фото: Johnson & Johnson приостановила производство вакцины от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от коронавируса. В конце 2021 года компания закрыла единственный завод, производящий партии вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам людей, знакомых с этим решением, завод в голландском городе Лейдене вместо вакцины от коронавируса производил экспериментальный, но потенциально более прибыльный препарат для защиты от другого вируса.

Приостановка работы предприятия временное. Ожидается, что после паузы в несколько месяцев завод в Лейдене снова начнет выпускать вакцину от COVID-19.

Однако в течение следующих нескольких месяцев перерыв может привести к сокращению поставок вакцины компании Johnson & Johnson на несколько сотен миллионов доз, по словам одного из людей, знакомых с решением.

Для производства вакцины были наняты другие предприятия, но они либо еще не запущены, либо не получили разрешения регулирующих органов на отправку производимого ими препарата в бутылки.

Решение Johnson & Johnson приостановить производство вакцин застал врасплох чиновников двух самых важных клиентов компании: Африканского союза и COVAX.

"Сейчас не время для переключения производственных линий, когда жизни людей во всем развивающемся мире висят на волоске", - сказал доктор Айоаде Алакиджа, один из руководителей программы Африканского союза по доставке вакцин.

Джейк Сарджент, представитель компании Johnson & Johnson, ответил в электронном письме, что компания "сосредоточена на обеспечении доступности вакцины там, где в ней нуждаются люди", и что ее глобальная производственная сеть "работает день и ночь", чтобы помочь в борьбе с пандемией.

Ранее сообщалось, что люди, получившие бустерную прививку вакциной компании Johnson & Johnson, получают хорошую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".

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