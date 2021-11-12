Johnson & Johnson планирует разделиться на две компании

Конгломерат здравоохранения выделит свой бизнес в области потребительского здоровья в новую публично торгуемую компанию.

Johnson & Johnson заявила, что намерена завершить запланированное разделение через 18-24 месяца, в результате чего ее акции выросли на 5%.

Компания сохранит свои подразделения фармацевтики и медицинского оборудования, которые продают такие препараты, как лекарство от рака Darzalex. Ожидается, что в 2021 году доходы этих подразделений составят около 77 млрд долларов.

"Новая компания Johnson & Johnson и новая компания Consumer Health смогут более эффективно распределять ресурсы для оказания помощи пациентам и потребителям, стимулировать рост и раскрывать значительную стоимость", - заявил Хоакин Дуато, который, как ожидается, станет главным исполнительным директором J&J в январе.