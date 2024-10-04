У JKX Oil & Gas Limited не змогли довести, що повʼязані з ними компанії не сплачувати податки в РФ

Як писало РБК-Україна, у 2022 році компанія "Южгазэнерджи" сплатила понад 400 мільйонів рублів податків та зборів до бюджету РФ. Загалом, за кілька років, бізнес-структури, пов'язані з українськими олігархами, перерахували мільйони доларів російській державі.

Згідно з даними Федеральної податкової служби РФ, навесні 2024 року російський суд конфіскував активи Коломойського та Боголюбова на суму понад 5 мільярдів рублів (понад 55 млн доларів). І серед цих конфіскованих активів були ТОВ "Южгазэнерджи" та ТОВ "Кейтеринг - Юг", які займалися паливно-енергетичною діяльністю в Республіці Адигея.

Ці компанії мали середній щорічний оборот близько 1-1,7 мільярда рублів. Кінцевим бенефіціаром підприємств була британська нафтогазова компанія JKX Oil&Gas Limited, часткою в якій через офшорні компанії й володіли Коломойський і Боголюбов.

Про те, що Боголюбов і Коломойський впливали на роботу JKX Oil&Gas Limited в Росії може свідчити також призначення директором компанії Михайла Бакуненка. Він свого часу був членом наглядової ради "Укрнафти" та головою правління "Укрнафтобуріння".

"Ми планували продати російські активи ще у 2021 році. В лютому 2022 року мала бути завершена угода з їх продажу, але через початок повномасштабного вторгнення потенційний покупець вийшов з угоди в односторонньому порядку. Також почали діяти санкції США, ЄС, Великобританії та України, яких ми дотримувалися. Рада директорів прийняла рішення припинити діяльність з управління та контролю над цими активами та продовжити пошуки іншого покупця. Але навіть цього ми не встигли зробити: у 2023 році нас позбавили будь-яких прав як інвестора, а на початку березня цього року Кошехабльський райсуд Адигеї назвав нашу компанію "екстремістами", націоналізував усі активи та заборонив діяльність компанії JKX Oil&Gas", - зазначав раніше в інтервʼю Михайло Бакуненко.

Крім того, в JKX Oil&Gas Limited зробили заяву, в якій намагалися спростувати оприлюднені журналістами відомості. Водночас лише навпаки їх підтвердили.

Зокрема, JKX Oil&Gas Limited визнали, що з 2014 року по 2022 рік включно ТОВ "Южгазенерджі" та ТОВ "Кейтерінг Юг" перебували під її впливом. "Починаючи з березня 2022 року, група JKX не здійснювала жодного контролю чи впливу на російські компанії", - заявили в JKX Oil&Gas Limited.

Крім того, як заявили в JKX Oil&Gas Limited: "Eclairs Group Limited, яка до її ліквідації володіла часткою 32,66% у акціонерному капіталі JKX Oil&Gas, було виключено з реєстру 1 листопада 2022 року, а її бенефіціарні власники Коломойський та Боголюбов з цієї дати не мають жодного відношення до JKX Oil&Gas Ltd".

Попри це, в JKX Oil&Gas Ltd заявили, що все одно вимагатимуть від медіа видалення матеріалів про сплату податків в Росії у період з 2014 по 2022 рік.