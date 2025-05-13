Jeep Wrangler получил спецверсию в честь внедорожника времен Второй мировой: подробности

Американский автопроизводитель презентовал лимитированную версию внедорожника Jeep Wrangler под названием 1941 Willys Edition в честь легендарного американского внедорожника времен Второй мировой. Интересно, что спецверсия создана для рынка Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Индийский вариант отличается от исполнения для американского рынка, на котором ретроверсия в несколько ином формате предложена уже пару лет. Конечно, главной особенностью ностальгического внедорожника стал исторический цвет 41 Green, который имитирует окрас "Виллиса" времен Второй мировой войны. На капоте внедорожника расположена графика, причем колеса с высокопрофильными шинами остались стандартными.

Спецверсия получила ряд опциональных аксессуаров. Например, сегментированную крышу Sunrider, которую можно откинуть над передним рядом сидений. Над ней установлен мощный экспедиционный багажник. По правому борту установлена лестница на крышу. Также предложены широкие выдвижные пороги с электроприводом.

Интерьер почти не изменился. На потолке установлены мягкие ручки в ретростиле, уложены резиновые коврики с логотипами марки Jeep, также в комплектацию включены видеорегистраторы спереди и сзади.

Технических изменений нет совсем. Jeep Wrangler оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым турбомотором, который развивает 274 л.с. и 400 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатый "автомат", который передает тягу на все четыре колеса. Цены на новинку начинаются от 80 тысяч долларов.