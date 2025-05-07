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Jeep представив кросовер Compass третього покоління: фото та характеристики усіх версій

Середа 07 травня 2025 12:38
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Jeep представив кросовер Compass третього покоління: фото та характеристики усіх версій Фото: Jeep представив кросовер Compass третього покоління (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Jeep презентувала новий кросовер Compass. Відомо, що автомобіль перебрався на платформу STLA Medium від концерну Stellantis. Машина отримала одразу кілька гібридних та суто електричних версій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зовні Compass нової генерації набув рис сучасних Jeep. Збереглися фірмові грати з сімома елементами, силует став більш суворим та прямим. Збільшилися габарити авто: довжина підросла на 150 мм, до 4550 мм, колісна база додала 160 мм, до 2795 мм. Завдяки цьому стало на 55 міліметрів більше місця для ніг пасажирів другого ряду.

Jeep представив кросовер Compass третього покоління: фото та характеристики усіх версій

Усередині встановлений новий дисплей мультимедійної системи діагоналлю 16 дюймів, під яким розташувався блок фізичних кнопок. Цифрова панель приладів – 10-дюймова, а програмне забезпечення оновлюється "по повітрю".

Оскільки дебютувала європейська версія, у гамі винятково електрифіковані силові установки. Базовий "м'який" гібрид з 48-вольтовим стартер-генератором розвиває 145 кінських сил, а плагін-гібридна версія отримала мотор на 195 сил. Електромобіль з приводом на передній міст оснащується єдиним двигуном потужністю 213 сил, а топовий повнопривідний варіант – ще й додатковим агрегатом на задній осі, що збільшує сумарну віддачу до 375 сил.

Максимальний запас ходу електричної версії – до 650 кілометрів, причому поповнити запас енергії з 20 до 80 відсотків можна буде за півгодини, використовуючи 160-кіловатну станцію.

Jeep представив кросовер Compass третього покоління: фото та характеристики усіх версій

Першим у продажу з'явиться виконання Jeep Compass First Edition. Замовлення на новинку вже приймаються, ціни – від 41 тисяч євро. Виробництво нового Compass налагодять на підприємстві Stellantis в італійському Мельфі.

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