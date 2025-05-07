Jeep представил кроссовер Compass третьего поколения: фото и характеристики всех версий

Компания Jeep презентовала новый кроссовер Compass. Известно, что автомобиль перебрался на платформу STLA Medium от концерна Stellantis. Машина получила сразу несколько гибридных и чисто электрических версий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Внешне Compass новой генерации приобрел черты современных Jeep. Сохранилась фирменная решетка с семью элементами, силуэт стал более строгим и прямым. Увеличились габариты авто: длина подросла на 150 мм, до 4550 мм, колесная база прибавила 160 мм, до 2795 мм. Благодаря этому стало на 55 миллиметров больше места для ног пассажиров второго ряда.

Внутри установлен новый дисплей мультимедийной системы диагональю 16 дюймов, под которым расположился блок физических кнопок. Цифровая панель приборов - 10-дюймовая, а программное обеспечение обновляется "по воздуху".

Поскольку дебютировала европейская версия, в гамме исключительно электрифицированные силовые установки. Базовый "мягкий" гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором развивает 145 лошадиных сил, а плагин-гибридная версия получила мотор на 195 сил. Электромобиль с приводом на передний мост оснащается единственным двигателем мощностью 213 сил, а топовый полноприводный вариант - еще и дополнительным агрегатом на задней оси, увеличивающим суммарную отдачу до 375 сил.

Максимальный запас хода электрической версии - до 650 километров, причем пополнить запас энергии с 20 до 80 процентов можно будет за полчаса, используя 160-киловаттную станцию.

Первым в продаже появится исполнение Jeep Compass First Edition. Заказы на новинку уже принимаются, цены - от 41 тысячи евро. Производство нового Compass наладят на предприятии Stellantis в итальянском Мельфе.