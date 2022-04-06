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Javelin и не только. Байден подписал новый пакет помощи для Украины

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Вашингтон, Среда 06 апреля 2022 20:30
Javelin и не только. Байден подписал новый пакет помощи для Украины Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Американский президент Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета оборонной помощи для противостояния в войне против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBS.

Американский президент подписал указ о военно-технической помощи Украине. В пакете помощи – противотанковые ракеты Javelin.

Накануне новый пакет помощи на сумму 100 млн долларов анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен. Львиная доля этих средств пойдет на Javelin. Соглашение явилось результатом усилий по укреплению обороны Украины в противостоянии с РФ.

Госсекретарь пообещал продолжать военно-техническую поддержку ВСУ. По словам Блинкена, Соединенные Штаты ускорят поставки вооружений.

К слову, Украина и США продолжают переговоры о потребностях в топливе.

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