ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

J&J отримала один з найбільших штрафів в історії США

США, Середа 08 жовтня 2025 01:26
UA EN RU
J&J отримала один з найбільших штрафів в історії США Ілюстративне фото: рекордний штраф (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Лос-Анджелесі присяжні зобов’язали компанію Johnson & Johnson виплатити 966 мільйонів доларів у справі про рак, спричинений дитячою присипкою з тальком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Жінка, Мей Мур, мешканка Каліфорнії, померла у 2021 році у віці 88 років. Родина подала позов того ж року, стверджуючи, що дитяча присипка з тальком від J&J містила волокна азбесту, що спричинили рідкісну форму раку. Присяжні постановили виплатити 16 мільйонів доларів як компенсаційні збитки та 950 мільйонів доларів як штрафні збитки.

Слід зазначити, що розмір штрафних збитків може бути зменшений на апеляції, адже Верховний суд США вказує, що вони зазвичай не повинні перевищувати дев’ятикратного розміру компенсаційних збитків.

У компанії заявили, що планують негайно оскаржити вердикт, назвавши його «несправедливим та неконституційним». Ерик Хаас, віцепрезидент J&J з правових питань, стверджує, що адвокати родини Мур базували свої аргументи на «сумнівній науці». J&J наполягає, що їхні продукти безпечні, не містять азбесту і не викликають рак.

Компанія припинила продаж талькової присипки в США у 2020 році, замінивши її продукт на кукурудзяний крохмаль. Мезотеліома, нагадаємо, пов’язана з впливом азбесту.

Адвокат родини Мур Трей Бренем після вердикту зазначив, що сподівається, що Johnson & Johnson нарешті визнає відповідальність за ці безглузді смерті.

На сьогодні проти J&J подано понад 67 000 позовів, у яких люди стверджують, що після використання дитячої присипки та інших талькових продуктів захворіли на рак. Більшість справ стосуються раку яєчників, а випадки мезотеліоми складають меншу частку.

Раніше компанія намагалася вирішити спір через процедуру банкрутства, але федеральні суди тричі відхилили ці пропозиції. Деякі справи щодо мезотеліоми вже були врегульовані, проте загальнонаціональної угоди не досягнуто, і багато позовів продовжують розглядатися у судах штатів.

Протягом останнього року J&J зазнав кількох значних вердиктів у справах щодо мезотеліоми, але компанія також вигравала окремі судові процеси, включно з недавньою справою у Південній Кароліні, де присяжні визнали компанію не винною. Компанії вдавалося зменшувати розмір виплат на апеляціях, як, наприклад, у справі в Орегоні, де суддя дозволив перегляд вердикту на $260 мільйонів і призначив новий судовий розгляд.

Нагадаємо, суд у Франції поновив розгляд справи рейсу AF447, що зазнав катастрофи 16 років тому й забрав 228 життів, відкривши нові обставини трагедії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Штрафи Сполучені Штати Америки Суд
Новини
Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар
Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи