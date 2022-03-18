В Изюме российские оккупанты сорвали доставку гуманитарной помощи

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о непростой ситуации с жизнеобеспечением города Изюм.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал главы области.
"Оккупанты не позволили нам провести гуманитарную помощь по определенным "зеленым коридорам", в частности в город Изюм. Мы решили сделать в населенных пунктах вблизи логистические центры, далее – доставлять жителям с помощью волонтеров", – заявил Синегубов.
В окрестностях города украинские военные ведут бои с врагом. В предыдущие дни Изюм потерпел значительные разрушения в результате массированных обстрелов войсками РФ.
К слову, в Харьковской области российские войска бросили в бой против ВСУ курсантов.
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