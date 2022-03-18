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В Изюме российские оккупанты сорвали доставку гуманитарной помощи

Фото: Гуманитарная помощь (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о непростой ситуации с жизнеобеспечением города Изюм.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал главы области.

"Оккупанты не позволили нам провести гуманитарную помощь по определенным "зеленым коридорам", в частности в город Изюм. Мы решили сделать в населенных пунктах вблизи логистические центры, далее – доставлять жителям с помощью волонтеров", – заявил Синегубов.

В окрестностях города украинские военные ведут бои с врагом. В предыдущие дни Изюм потерпел значительные разрушения в результате массированных обстрелов войсками РФ.

К слову, в Харьковской области российские войска бросили в бой против ВСУ курсантов.

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