Уже в Изюме. Наступлением будет командовать лично начальник Генштаба РФ, - Defense Express

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов будет лично командовать наступлением на Изюмском направлении. Таким образом, российская сторона решила централизовать управления данной операцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Издание со ссылкой на источники отмечает, что Герасимов уже прибыл на пункт управления российскими войсками в районе Изюма (Харьковская область).
Предполагается, что если начальник Генштаба лично будет командовать операцией не стратегического, а оперативно-тактического уровня, то это значит, что план Кремля по созданию единой вертикали командования войсками провалился. Поскольку данную операцию должен был возглавить командующий Южным военным округом Александр Дворников.
Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что президент России Владимир Путин принимал решение о вторжении в Украину в узком кругу "ястребов", среди которых был и Валерий Герасимов.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Герасимов обещал Путину выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей за 3-4 дня.
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