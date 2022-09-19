В Изюме эксгумировали уже более 140 тел вероятных жертв оккупантов
В освобожденном Изюме (Харьковская область) специалисты эксгумировали более 90 тел вероятных жертв российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина.
"В Изюме уже эксгумировали более 90 тел вероятных жертв российской агрессии - эти преступления не могут остаться безнаказанными", - отметил генпрокурор.
По его словам, новые захоронения обнаруживают каждый день и это касается не только Изюма, но и других освобожденных от россиян украинских населенных пунктов.
Также Костин добавил, что украинские правоохранители на деоккупированных территориях обнаружили более десяти мест, которые россияне оборудовали для проведения пыток.
"Наша цель - привлечь к ответственности военных преступников и наказать преступление агрессии. Поэтому мы призываем международное сообщество поддержать инициативу создания специального международного трибунала", - отметил он.
По информации начальниа отдела криминалистического обеспечения Главного следственного управления Национальной полиции Игоря Малыша, всего в Изюме были эксгумированы 146 тел погибших во время оккупации города.
В частности, сегодня, 19 сентября, из могил достали 35 тел. При этом вчера заместитель начальника управления расследования военных преступлений Нацполиции Дмитрий Шевчук рассказывал об эксгумации 111 тел в Изюме, среди которых были два ребенка.
Напомним, по состоянию на 17 сентября в Изюме были эксгумированы 59 тел, на которых обнаружили следы насильственной смерти.
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