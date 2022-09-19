У Ізюмі ексгумували вже понад 90 тіл ймовірних жертв окупантів, - Костін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Андрія Костіна.

"В Ізюмі вже ексгумували понад 90 тіл ймовірних жертв російської агресії - ці злочини не можуть залишитися безкарними", - зазначив генпрокурор.

За його словами, нові поховання виявляють щодня і це стосується не лише Ізюма, а й інших звільнених від росіян українських населених пунктів.

Також Костін додав, що українські правоохоронці на деокупованих територіях виявили понад десять місць, які росіяни обладнали для тортур.

"Наша мета - притягнути до відповідальності військових злочинців та покарати злочин агресії. Тому ми закликаємо міжнародне співтовариство підтримати ініціативу створення спеціального міжнародного трибуналу", – зазначив він.