Изъяли "товар" на 1,5 млн гривен: в Киеве задержали наркоторговцев

Схему организовал 41-летний житель столицы. Для сбыта наркотиков он создал интернет-магазин. Среди "товара" были кокаин, метадон, LSD, экстази. Он отдавал наркотики покупателям сам или через закладки.

Для расширения своего "бизнеса" мужчина привлек 31-летнего киевлянина. Ему было поручено отдавать большие партии. За такую "работу" он получал более 100 тысяч гривен в месяц.

Правоохранители получили доказательства наркоторговли и задержали злоумышленников. У них дома провели обыски, где изъяли 250 г кокаина, 150 г метадона, более 250 таблеток экстази, марки ЛСД, каннабис, а также средства в иностранной валюте и материалы для фасовки. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 1,5 миллионов гривен.

Фото: в Киеве разоблачили наркосеть (mvs.gov.ua)

Деятельность интернет-магазина заблокирована. Все изъятое направлено на проведение экспертных исследований.

Следователи сообщили 41-летнему фигуранту о подозрении. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. За совершенное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.