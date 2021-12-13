Изъяли "товар" на 1,5 млн гривен: в Киеве задержали наркоторговцев

В Киеве правоохранители задержали двоих наркоторговцев. У них изъяли наркотики на 1,5 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Схему организовал 41-летний житель столицы. Для сбыта наркотиков он создал интернет-магазин. Среди "товара" были кокаин, метадон, LSD, экстази. Он отдавал наркотики покупателям сам или через закладки.
Для расширения своего "бизнеса" мужчина привлек 31-летнего киевлянина. Ему было поручено отдавать большие партии. За такую "работу" он получал более 100 тысяч гривен в месяц.
Правоохранители получили доказательства наркоторговли и задержали злоумышленников. У них дома провели обыски, где изъяли 250 г кокаина, 150 г метадона, более 250 таблеток экстази, марки ЛСД, каннабис, а также средства в иностранной валюте и материалы для фасовки. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 1,5 миллионов гривен.
Деятельность интернет-магазина заблокирована. Все изъятое направлено на проведение экспертных исследований.
Следователи сообщили 41-летнему фигуранту о подозрении. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. За совершенное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Сумской области на территории государственного предприятия в городе Глухов правоохранители обнаружили теплицы и склады с коноплей. Стоимость изъятых наркосодержащих растений составляет более 55 млн гривен.