Известная среди сторонников Трампа cоцсеть Parler возобновила работу
Сервис микроблогов Parler, который пользуется популярностью среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, возобновит работу с понедельника, 15 февраля. Об этом объявил директор владеющей соцсетью одноименной компании Марк Меклер,
Об этом сообщает New York Post.
Он пообещал добиться процветания социальной сети, ценящей свободу слова, гражданский диалог и неприкосновенность частной жизни.
"У Parler опытная команда, и уходить мы не собираемся. Когда нас отключили от интернета в январе те, кто хочет лишить голоса десятки миллионов американцев, мы пообещали сами себе, что вернемся даже сильнее, чем были", - сказал Меклер.
Меклер отметил, что приложение будет работать на серверах, которые не зависят от ведущих IT-компаний.
Parler - небольшая социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, куда мигрировали многие сторонники Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.
Ранее в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.
РБК-Украина писало, что Трамп отреагировал на блокировку своего личного аккаунта в Twitter.