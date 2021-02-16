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Известная среди сторонников Трампа cоцсеть Parler возобновила работу

Новина українською → Вашингтон, Вторник 16 февраля 2021 02:12
Известная среди сторонников Трампа cоцсеть Parler возобновила работу Фото: Google (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Сервис микроблогов Parler, который пользуется популярностью среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, возобновит работу с понедельника, 15 февраля. Об этом объявил директор владеющей соцсетью одноименной компании Марк Меклер,

Об этом сообщает New York Post.

Он пообещал добиться процветания социальной сети, ценящей свободу слова, гражданский диалог и неприкосновенность частной жизни.

"У Parler опытная команда, и уходить мы не собираемся. Когда нас отключили от интернета в январе те, кто хочет лишить голоса десятки миллионов американцев, мы пообещали сами себе, что вернемся даже сильнее, чем были", - сказал Меклер.

Меклер отметил, что приложение будет работать на серверах, которые не зависят от ведущих IT-компаний.

Parler - небольшая социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, куда мигрировали многие сторонники Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.

Ранее в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

РБК-Украина писало, что Трамп отреагировал на блокировку своего личного аккаунта в Twitter.

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