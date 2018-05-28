Извержение вулкана на Гавайях: лава может перекрыть последний путь эвакуации

Потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова

На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа, лава угрожает перекрыть последний наземный путь эвакуации людей. Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова. Лава вытекает из нескольких десятков разломов, которые образовались в стороне от кратера вулкана. Геологи фиксируют увеличение подземного давления и предупреждают об угрозе мощного извержения.

Как отмечается, на острове начали появляться большие расщелины, глубиной в десятки метров. Также опасность представляют токсичные газы, которые накапливаются в воздухе.

Напомним, ранее сообщалось, что геологическая служба США (USGS) объявила красный уровень воздушной опасности на Гавайях из-за усилившегося извержения вулкана Килауэа.

Как уточняется, красный уровень опасности означает, что крупное извержение неизбежно, следует из разъяснений службы.

Кроме того, в геологической службе сообщают, что активность вулкана может усилиться "в любое время", она будет сопровождаться новыми выбросами и взрывами возле кратера Килауэа.