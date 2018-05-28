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Извержение вулкана на Гавайях: лава может перекрыть последний путь эвакуации

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 07:01
Фото: вулкан на Гавайях (twitter.com/Cheaptarts)
Фото: вулкан на Гавайях (twitter.com/Cheaptarts)

Потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова

На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа, лава угрожает перекрыть последний наземный путь эвакуации людей. Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова. Лава вытекает из нескольких десятков разломов, которые образовались в стороне от кратера вулкана. Геологи фиксируют увеличение подземного давления и предупреждают об угрозе мощного извержения.

Как отмечается, на острове начали появляться большие расщелины, глубиной в десятки метров. Также опасность представляют токсичные газы, которые накапливаются в воздухе.

Напомним, ранее сообщалось, что геологическая служба США (USGS) объявила красный уровень воздушной опасности на Гавайях из-за усилившегося извержения вулкана Килауэа.

Как уточняется, красный уровень опасности означает, что крупное извержение неизбежно, следует из разъяснений службы.

Кроме того, в геологической службе сообщают, что активность вулкана может усилиться "в любое время", она будет сопровождаться новыми выбросами и взрывами возле кратера Килауэа.

На Гавайях электростанцию закрыли из-за приближения лавы к ней Извержение вулкана на Гавайях: объявлен красный уровень тревоги
Теги публикации: вулкан, извержение, Гавайи  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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