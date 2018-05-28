Виверження вулкану на Гаваях: лава може перекрити останній шлях евакуації

Потоки лави наблизилися до останньої дороги, яка веде до одного з районів острова

На Гаваях триває виверження вулкана Кілауеа, лава погрожує перекрити останній наземний шлях евакуації людей. Про це повідомляє "Голос Америки".

Так, потоки лави наблизилися до останньої дороги, яка веде до одного з районів острова. Лава витікає з декількох десятків розломів, які утворилися в стороні від кратера вулкана. Геологи фіксують збільшення підземного тиску і попереджають про загрозу потужного виверження.

Як зазначається, на острові почали з'являтися великі розщілини, глибиною в десятки метрів. Також небезпеку становлять токсичні гази, які накопичуються в повітрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що геологічна служба США (USGS) оголосила червоний рівень повітряної небезпеки на Гаваях через посилення виверження вулкана Кілауеа.

Як уточнюється, червоний рівень небезпеки означає, що велике виверження неминуче випливає з роз'яснень служби.

Крім того, в геологічній службі повідомляють, що активність вулкана може посилитися "в будь-який час", вона буде супроводжуватися новими викидами і вибухами біля кратера Кілауеа.