Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Виверження вулкану на Гаваях: лава може перекрити останній шлях евакуації

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 07:01
Фото: вулкан на Гаваях (twitter.com/Cheaptarts)
Фото: вулкан на Гаваях (twitter.com/Cheaptarts)

Потоки лави наблизилися до останньої дороги, яка веде до одного з районів острова

На Гаваях триває виверження вулкана Кілауеа, лава погрожує перекрити останній наземний шлях евакуації людей. Про це повідомляє "Голос Америки".

Так, потоки лави наблизилися до останньої дороги, яка веде до одного з районів острова. Лава витікає з декількох десятків розломів, які утворилися в стороні від кратера вулкана. Геологи фіксують збільшення підземного тиску і попереджають про загрозу потужного виверження.

Як зазначається, на острові почали з'являтися великі розщілини, глибиною в десятки метрів. Також небезпеку становлять токсичні гази, які накопичуються в повітрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що геологічна служба США (USGS) оголосила червоний рівень повітряної небезпеки на Гаваях через посилення виверження вулкана Кілауеа.

Як уточнюється, червоний рівень небезпеки означає, що велике виверження неминуче випливає з роз'яснень служби.

Крім того, в геологічній службі повідомляють, що активність вулкана може посилитися "в будь-який час", вона буде супроводжуватися новими викидами і вибухами біля кратера Кілауеа.

На Гаваях закрили електростанцію через наближення лави до неї Виверження вулкана на Гавайях: оголошено червоний рівень тривоги
Теги публікації: вулкан, извержение, Гавайи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Час спливає": у Нью-Йорку пройшла яскрава акція на підтримку Сенцова (фото)
"Боюся власного будинку": пронизливі фото життя українців в ООС (фото)
Українські співаки отримали нові нагороди в РФ (фото)
Настя Каменських виходить заміж: співачка показала обручку (фото)
On Top