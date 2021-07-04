"Извержение грязевого вулкана". В Азербайджане отрицают взрыв на нефтяной платформе

"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не было, и работа продолжается в штатном режиме", - написал представитель компании в своем Twitter.

Ахмедов добавил, что если появится дополнительная информация о взрыве в Каспийском море, то компания проинформирует общественность.

В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана изданию Oxu заявили, что взрыв в море мог быть вызван извержением грязевого вулкана. В настоящее время проводится проверка произошедшего.

В комитете по защите прав нефтяников Азербайджана также заявили, что на нефтедобывающих платформах в Каспийском море не было взрывов. При этом государственная морская администрация рекомендовала судам держаться дальше от пожара.

Версию азербайджанских властей и компании SOCAR подтверждает видео, снятое с нефтедобывающей платформы "Умид". Его опубликовали пользователи соцсетей.