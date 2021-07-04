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"Извержение грязевого вулкана". В Азербайджане отрицают взрыв на нефтяной платформе

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Баку, Воскресенье 04 июля 2021 23:07
"Извержение грязевого вулкана". В Азербайджане отрицают взрыв на нефтяной платформе Фото: взрыв в Каспийском море связали с извержением грязевого вулкана (twitter.com/Qizilbasch)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представители властей Азербайджана и компании SOCAR заявили, что взрыв в Каспийском море произошел не на нефтедобывающей платформе. Там утверждают, что это извержение грязевого вулкана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы департамента по связям с общественностью SOCAR Ибрагима Ахмедова.

"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не было, и работа продолжается в штатном режиме", - написал представитель компании в своем Twitter.

Ахмедов добавил, что если появится дополнительная информация о взрыве в Каспийском море, то компания проинформирует общественность.

В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана изданию Oxu заявили, что взрыв в море мог быть вызван извержением грязевого вулкана. В настоящее время проводится проверка произошедшего.

В комитете по защите прав нефтяников Азербайджана также заявили, что на нефтедобывающих платформах в Каспийском море не было взрывов. При этом государственная морская администрация рекомендовала судам держаться дальше от пожара.

Версию азербайджанских властей и компании SOCAR подтверждает видео, снятое с нефтедобывающей платформы "Умид". Его опубликовали пользователи соцсетей.

Напомним, в Каспийском море вечером 4 июля произошел взрыв на одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе. Очевидцы в соцсетях сообщали о достаточно сильной взрывной волне, которая ощущалась на берегу.

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пожар Азербайджан Каспийское море Взрыв
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