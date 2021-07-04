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"Виверження грязьового вулкана". В Азербайджані заперечують вибух на нафтовій платформі

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Баку, Неділя 04 липня 2021 23:07
"Виверження грязьового вулкана". В Азербайджані заперечують вибух на нафтовій платформі Фото: вибух в Каспійському морі зв'язали з виверженням грязьового вулкана (twitter.com/Qizilbasch)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представники влади Азербайджану і компанії SOCAR заявили, що вибух у Каспійському морі стався не на нафтовидобувній платформі. Там стверджують, що це виверження грязьового вулкана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови департаменту зі зв'язків з громадськістю SOCAR Ібрагіма Ахмедова.

"На морських платформах і промислових об'єктах, що знаходяться під безпосереднім контролем SOCAR, аварій не було, і робота триває в штатному режимі", - написав представник компанії у своєму Twitter.

Ахмедов додав, що якщо з'явиться додаткова інформація про вибух в Каспійському морі, то компанія проінформує громадськість.

У Міністерстві екології та природних ресурсів Азербайджану виданню Oxu заявили, що вибух у морі міг бути викликаний виверженням грязьового вулкана. Зараз проводиться перевірка події.

У комітеті із захисту прав нафтовиків Азербайджану також заявили, що на нафтовидобувних платформах в Каспійському морі не було вибухів. При цьому державна Морська Адміністрація рекомендувала судам триматися далі від пожежі.

Версію азербайджанської влади і компанії SOCAR підтверджує відео, зняте з нафтовидобувної платформи "Умід". Його опублікували користувачі соцмереж.

Нагадаємо, в Каспійському морі ввечері 4 липня стався вибух на одній з нафтовидобувних платформ в азербайджанському секторі. Очевидці в соцмережах повідомляли про досить сильну вибухову хвилю, яка відчувалася на березі.

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