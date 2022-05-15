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Изучат преступления России. Международный уголовный суд отправит в Украину 42 следователей

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Париж, Воскресенье 15 мая 2022 17:29
Изучат преступления России. Международный уголовный суд отправит в Украину 42 следователей Фото: в Украину приедут международные следователи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине прибудут 42 следователя Международного уголовного суда. Они будут заниматься военными преступлениями России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью прокурора Международного уголовного суда Карима Хана изданию Le Monde.

По его словам, Международный уголовный суд заключил соглашение о сотрудничестве с совместной группой, сформированное Польшей, Литвой и Украиной. Следователи отправятся в Украину на следующей неделе.

"На следующей неделе 42 следователя отправят в Украину. Это - самое большое отправление, которое когда-либо делало мое учреждение", - заявил Хан.

Среди тех, кто скоро приедет в Украину, будут 30 специалистов из Нидерландов - судмедэксперты и аналитики.

Он добавил, что суд не занимает позицию ни одной из сторон. Следователи будут вести независимое расследование, которое поможет привлечь к ответственности военных преступников.

Напомним, что французские эксперты вместе с украинскими специалистами идентифицировали личности пяти жертв в Буче.

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