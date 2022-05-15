Изучат преступления России. Международный уголовный суд отправит в Украину 42 следователей

В Украине прибудут 42 следователя Международного уголовного суда. Они будут заниматься военными преступлениями России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью прокурора Международного уголовного суда Карима Хана изданию Le Monde .

По его словам, Международный уголовный суд заключил соглашение о сотрудничестве с совместной группой, сформированное Польшей, Литвой и Украиной. Следователи отправятся в Украину на следующей неделе.

"На следующей неделе 42 следователя отправят в Украину. Это - самое большое отправление, которое когда-либо делало мое учреждение", - заявил Хан.

Среди тех, кто скоро приедет в Украину, будут 30 специалистов из Нидерландов - судмедэксперты и аналитики.

Он добавил, что суд не занимает позицию ни одной из сторон. Следователи будут вести независимое расследование, которое поможет привлечь к ответственности военных преступников.